Gürcistan 1 puanı Çekya'dan kopardı! Türkiye'nin işine yaradı

22 Haziran 2024 17:53 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 18:02

EURO 2024'te F Grubunda rakipşerimiz Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geldi.

Volkspark Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Gürcistan'ın golünü 45+4'te penaltıdan Georges Mikautadze attı. Çekya'nın golü ise 59. dakikada Patrik Schick'ten geldi.

TÜRKİYE GÖZÜ GRUP LİDERLİĞİNE ÇEVİRDİ

A Milli Takımımız bugün Portekiz maçından galip gelmesi durumunda F Grubu'nda liderliği garantileyecek.

Eğer Türkiye F Grubu’nu lider tamamlarsa A, B ya da C grubunun üçüncüsü ile eşleşecek. İkinci sırada bitirirse, D Grubu’nun lideriyle karşılaşacak. Üçüncü olarak çıkması durumunda ise B veya C grubunun lideriyle eşleşecek​.