Gürcistan 1 puanı Çekya'dan kopardı! Türkiye'nin işine yaradı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
22 Haziran 2024 17:53 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 18:02
EURO 2024 F Grubu maçında rakiplerimiz Gürcistan ve Çekya 1-1'lik skorla berabere kaldı.
EURO 2024'te F Grubunda rakipşerimiz Gürcistan ile Çekya karşı karşıya geldi.
Volkspark Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Gürcistan'ın golünü 45+4'te penaltıdan Georges Mikautadze attı. Çekya'nın golü ise 59. dakikada Patrik Schick'ten geldi.
TÜRKİYE GÖZÜ GRUP LİDERLİĞİNE ÇEVİRDİ
A Milli Takımımız bugün Portekiz maçından galip gelmesi durumunda F Grubu'nda liderliği garantileyecek.
Eğer Türkiye F Grubu’nu lider tamamlarsa A, B ya da C grubunun üçüncüsü ile eşleşecek. İkinci sırada bitirirse, D Grubu’nun lideriyle karşılaşacak. Üçüncü olarak çıkması durumunda ise B veya C grubunun lideriyle eşleşecek.
Kaynak: tgrthaber.com.tr