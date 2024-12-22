Abdullah Özdemir kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanlığına kesin gözüyle bakılıyor

22 Aralık 2024 22:45 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 22:47

AK Parti’de değişim süreci devam ederken İstanbul’da il başkanlığı için Abdullah Özdemir adı konuşulmaya başlandı. Osman Nuri Kabaktepe’nin aday olmayacağını açıklamasıyla Özdemir’in koltuğa oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AK Parti’de kongre heyecanı sürerken, İstanbul'da il ve ilçe başkanlarının kim olacağı konusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Son seçimlerdeki kötü tablonun ardından yeni il başkanlığı görevi için Abdullah Özdemir ismi gündeme gelmeye başladı.

KULİSLERDE ABDULLAH ÖZDEMİR İSMİ ÖNE ÇIKTI

Kabaktepe seçimlerde aday olmayacağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre ise Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı olarak anılmaya başlandı.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğdu.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Yüksek Lisans eğitimini, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” üzerine yaptı.

Özdemir, Siyasete AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda girdi.

2014 yılında AK Parti’den İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.

Önceki dönem Belediye Başkanının istifası üzerine Abdullah Özdemir, 15 Nisan 2022 tarihinde Bağcılar Belediyesi Meclisi’nde yapılan oylamayla Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul’da partisinin en yüksek oyla seçilen belediye başkanı oldu.