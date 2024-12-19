AK Partili Milletvekili resmen açıkladı! 'Suriye politikası sonrası partimizin oyları yükseldi'

19 Aralık 2024 21:28 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 21:35

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında partisinin dış politika hamlelerinin halk arasında olumlu karşılandığını ve AK Parti'nin oy oranlarına yansıdığını duyurdu. Çopuroğlu aynı zamanda Türk İş’in açıkladığı asgari ücret teklifiyle ilgili de değerlendirme yaptı.

AK PartiKayseri​ Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Suriye​'de Esad​ ve Bass rejiminin çökmesinin ardından AK Parti​ ve Cumhur İttifakı'nın oylarının yükselişe geçtiğini söyledi.

"AK PARTİ'NİN OYLARINDA YÜKSELİŞ VAR"

Çopuroğlu, Suriye, Libya ve Azerbaycan gibi dış politika konularındaki başarıların altını çizerek, "Sahada vatandaşlarımızdan tebrikler alıyoruz, mutluluklarını dile getiriyorlar. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak oy oranlarımızda hissedilir bir yükseliş var" dedi.

Suriye'den gelen olumlu gelişmelere dikkat çeken Çopuroğlu, ilerleyen dönemlerde başka güzel haberlerin de beklendiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: HER KAFADAN SES ÇIKMAZ!

Bir basın mensubunun Türk İş’in açıkladığı asgari ücret teklifiyle ilgili sorusu üzerine Çopuroğlu, "Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili olanlarımız çıkar açıklamayı yapar. Çok zaman kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bu konudaki değerlendirmelerine hep beraber şahit olacağız. Hep beraber göreceğiz" dedi.