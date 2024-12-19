Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı! CHP'den ilk tepki geldi

19 Aralık 2024 16:54 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:59

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ile ilgili ilk rakam geldi. İşçilerin asgari ücret talebi; yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı olmak üzere 29 bin 583 TL oldu. Asgari ücrette ilk rakamın ardından CHP'den de ilk tepki geldi.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret için talep ettiği rakam belli oldu! İşte işçilerin asgari ücret talebi

TÜRK-İŞ'in asgari ücret için talep ettiği rakam belli oldu! İşte işçilerin asgari ücret talebi

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücretin belirleneceği toplantıdaydı... Üçüncü toplantının hemen ardından beklenen açıklama geldi ve asgari ücrette ilk rakam verildi. Toplantının ardından işçi tarafı, asgari ücret beklentisini yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payını baz alarak 29 bin 583 lira olarak açıkladı. Kameraların karşısına geçen Türk-İş​ Genel Başkanı Ergun Atalay, "Bu rakam kabul edilirse imza atarız, kabul edilmezse masada olmayız" diye konuştu. Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenerek kamuoyuna açıklanması bekleniyor...

İLK TEPKİ CHP'DEN GELDİ

Asgari ücretle ilgili ilk tepki CHP'den geldi. Gazete Pencere'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Türk-İş'in asgari ücret talebini değerlendirdi.

"BEKLEDİĞİMİZ BİR SEVİYE"

CHP'nin de benzer hesaplamalarla 30 bin lira talep ettiğini rakamların yakın olduğunu küsurata takılmanın doğru olmadığını belirten Kartepe, "Biz bu sayıyı veriye dayalı bir şekilde hesaplayarak bulmuştuk. Kira artış oranı, gıda fiyatlarındaki artış ve diğer yaşamayı etkileyen ücretlerin artışıyla birlikte 30 bin lira olarak beyan ettik. Bu 30 bin lira seviyesi bizim de hesapladığımız ve beklediğimiz bir seviye" ifadelerini kullandı.