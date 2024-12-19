Kritik toplantı sonrası bomba iddia: Özgür Erdursun 'Asgari ücret belli' dedi, olacakları tek tek anlattı

19 Aralık 2024 15:01 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:32

Yeni asgari ücret zam pazarlıklarında üçüncü toplantı geride kaldı. Bu toplantıdan da rakam çıkmadı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kritik sürecin ardından asgari ücretle ilgili bomba bir iddia paylaştı.

Türkiye​ gündeminde milyonların beklediği yeni asgari ücret​ 2025 için gözler 3. toplantıya çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ başkanlığında yapılan asgari ücret 3. toplantısı bitti. Ancak toplantının yankıları sürüyor. Toplantıya işçi​ ve işveren taraflarının zam teklifleriyle gelmesi bekleniyordu ama masada konuşulan bir rakam çıkmadı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kritik sürecin ardından asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

YENİ ASGARİ ÜCRET ZATEN BELLİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle;

"Şunu muhakkak söylemem gerekiyor. Bence işçi sendikaları başkanı da işveren sendikaları başkanı da asgari ücretin ne olduğunu biliyorlar. Kendilerine asgari ücretin ne yapılacağı söylenilmiş. Ama kendileri bunu açıklamıyorlar. Asgari ücretin ne olduğu belli.

Peki neden açıklamıyorlar, neyi bekliyorlar? Çünkü hükümet rakamı belirlemiş. Enflasyon doğrultusunda hükümetin belirlediği kendi ekonomik programına göre belirlediği bir asgari ücret var ve bu programın sekteye uğramaması için büyük ihtimalle kendileri de uyarılmış.

Yani "Biz bu rakamı yapacağız, siz de topu yuvarlayın, bir şekilde idare edin 3 toplantıya kadar" denilmiş yüksek ihtimalle. Onlar da hükümeti idare ediyorlar. Şu anda ben öyle görüyorum.

Asgari ücret bence 22.000 bandında olacak. Ben hep onu öngörüyorum ama psikolojik bir sınır olsun diye sonradan bir anda Cumhurbaşkanı da devreye girebilir. Yüzde 35,5 gibi bir oranda artış yapabilir. 23 bin 500 lira da olabilir."