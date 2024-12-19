İşverenlerin asgari ücret talebi ortaya çıktı! İşte patronların istediği ücret

19 Aralık 2024 16:45 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:04

Asgari Ücret Komisyonu'nun 3. toplantısından da rakam çıkmayınca işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ talebini açıkladı. Gözler ise işverenlerin asgari ücret talebine çevrildi. Ekonomi yazarı Faruk Erdem merakla beklenen işveren talebini açıkladı. İşte patronların asgari ücret beklentisi.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret için talep ettiği rakam belli oldu! İşte işçilerin asgari ücret talebi

TÜRK-İŞ'in asgari ücret için talep ettiği rakam belli oldu! İşte işçilerin asgari ücret talebi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki üçüncü toplantıda asgari ücrete yönelik bir rakam çıkmadı. Gözler dördüncü toplantıya çevrilirken TÜRK-İŞ​ Başkanlar Kurulu 2025 yılı için belirlenen asgari ücret talebini açıkladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz yüzde 45 enflasyon üzerine refah payı eklenerek 29 bin 583 TL olmasıdır" dedi. Zam pazarlığı önümüzdeki haftaya kalırken işverenlerin asgari ücret talebi ortaya çıktı.

İŞVERENLERİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ ORTAYA ÇIKTI

Ekonomi yazarı Faruk Erdem, A Haber'de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklaması şöyle;

"Kamuoyuna basın aracılığıyla işverene bir rakam söylemek bugüne kadar yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonlarının usulüne de pek uymadı. Keşke bu şekliyle bir açıklama olmasaydı. Keşke bu rakamlar masada konuşulsaydı.

Yılsonunda yüzde 44 – 55'lik bir enflasyon bekliyoruz bunun 5-10 puan üstünde bir uygulama şeklinde bir hesaplama yapılmış. Orada da yüzde 65'e yakın bir rakam çıktı.

Brüt asgari ücreti düşündüğünüz zaman 40 bin TL'ye kadar çıkan bir rakam var. Şimdi işverenden de bir teklifin gelmesi gerekiyor.

PATRONLARIN ASGARİ ÜCRET TALEBİ 23-24 BİN TL

Rakam olarak söylersek 23 bin TL ile 24 bin TL arasında bir net rakam işveren​ tarafından dillendiriliyor. 6 bin TL'lik arada fark var. Bu fark kapanır mı veya orta bir noktada buluşulur mu onu zaman gösterecek."