Son dakika: TÜRK-İŞ bugün asgari ücret için talep ettiği rakamı açıklayacak! Saati belli oldu

19 Aralık 2024 14:23 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:38

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları sürüyor. Rakam talep etmemesi nedeniyle eleştirilen TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Gelen son dakika haberine göre, TÜRK-İŞ bugün işçi kesiminin talep ettiği asgari ücret rakamını açıklayacak. İşte açıklama yapacağı saat.

Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün yapıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ​ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, üçüncü toplantıda da rakam konuşulmadığını açıkladı. Ağar, asgari ücret pazarlıklarında dördüncü toplantının tarihinin de belli olmadığını ifade etti. Ancak açıklamaları tepki çekti. TÜRK-İŞ, gelen tepkiler doğrultusunda yeni asgari ücret taleplerini açıklamaya karar verdi. İşçi sendikası, bugün 2025 asgari ücret için rakam verecek.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLAYACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü defa toplandı ve toplantının sona ermesinin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Yapılan sözlü açıklamada 3. toplantıdan da rakam çıkmadığı ifade edildi. Ancak masaya rakam gelmemesi kamuoyunda tepki ile karşılandı.

TÜRK-İŞ, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından asgari ücret taleplerini açıklama kararı aldı. TÜRK-İŞ saat 16.00'da işçi kesiminin talep ettiği asgari ücret rakamını açıklayacak.

TOPLANTI SONRASI TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI

Toplantı sonrası asgari ücrete ilişkin açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın açıklamaları şu şekilde:

“Temennimiz hayırlı olması. Başkanlar Kurulu yaptık. Kurulun tek tek görüşlerini aldık, 11:30'da da toplantıya katıldık. Komisyon toplantısında rakam olarak hiçbir şey gündeme gelmedi. Basın kamuoyu neden Türk-İş rakam açıklamıyor diyor.

Biz para talep eden tarafız, dolayısıyla hükümetin bir rakam söylemesi gerekiyor. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik. Söylediklerimizden hemen hemen rakam çıkıyor.

Görüşmeler değerlendirilecek, önümüzdeki hafta hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Bir yıldan beri 17 bin liraya çalışan arkadaşlarımızın alım gücü 17 binden 11 bin liraya düşmüş. İnsanların yüzünü güldürmek lazım. Temennimiz oy birliğiyle olsun.

Asgari ücret düşük olursa 1 yıl daha geçinemeyiz. Yıllarca çalışan işçi arkadaşlarımızın hala asgari ücretle çalıştığını biliyoruz.”