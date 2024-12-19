Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu! Asgari ücret 3. toplantısı bugün yapıldı
Asgari ücret 3. Toplantısının ardından 2025 asgari ücreti için masada bulunan taraflardan Türk-İş asgari ücret talebini kamuoyuyla paylaştı.
Milyonlarca asgari ücretlinin yakından takip ettiği 2025 asgari ücret sürecinde üç toplantı geride bırakılırken, toplantılarda herhangi bir rakamın konuşulmadığı açıklanmıştı.
Üçüncü toplantının ardından Türk-İş Başkanı Atalay kameraların karşısına geçti.
TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR?
Ergün Atalay, Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısında asgari ücretliler tarafından belirlenen talebin yüzde 45 enflasyon üzerine yüzde 20'lik refah payıyla 29 bin 583 Türk Lirası olduğunu belirtti.
Türk-İş'in verdiği rakam net asgari ücrette toplamda yüzde 74'lük bir artış talebine işaret etti.
Mevcut dolar kuruyla da bu talep yaklaşık olarak 845 dolar oldu.
ASGARİ ÜCRET ÇIKMAZI
Doğrudan 7 milyon dolaylı yoldan da 85 milyonu etkileyecek asgari ücret zammı için 3. toplantıda geride kaldı.
Üç toplantı geride bırakılırken toplantılarda bir rakamın konuşulmaması dikkat çekmişti.
Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.