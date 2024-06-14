İade sürecinin başladığı Eylem Tok ve Oğlu yaklaşık 4 aydır aranıyordu

14 Haziran 2024 17:46 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:49

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından ehliyetsiz oğlu ile önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok yakalandı.

Haberi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu.

Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok, iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, iade sürecini yakından takip ediyor.

EYLEM TOK VE OĞLU NEDEN KAÇTI?

Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından Eylem Tok, ehliyetsiz oğlu ile birlikte önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçmıştı.

EYLEM TOK VE OĞLU İADE İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iade sürecini bakanlık olarak yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın işbirliği ile yakalanan Tok ve oğlu, Türkiye’ye iade edilmek üzere işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.