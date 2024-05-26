Eylem Tok’un oğlu Timur öldürmüştü: Oğuz Murat Aci’nin eşinden yürekleri dağlayan paylaşım

26 May 2024 13:18 - Güncelleme : 26 May 2024 13:39

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanan kaza, Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, ailesine ait lüks araçla kaza yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte yarış yaptığı sırada yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarpan Timur Cihantimur, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı 4 kişiyi de yaraladı. Katil Timur, cani annesi Eylem Tok tarafından önce olay yerinden ardından ülkeden kaçırıldı. İkili, ABD'de kahkahalar atarken kameralara yakalandı. Interpol firari Eylem Tok ve Timur Cihantimur'a kırmızı bülten çıkardı.

CANİ ANNE İLE KATİL OĞLU ABD'YE KAÇTI

Katil Timur, cani annesi Eylem Tok tarafından önce olay yerinden ardından ülkeden kaçırıldı. İkili, ABD'de kahkahalar atarken kameralara yakalandı. Interpol firari Eylem Tok ve Timur Cihantimur'a kırmızı bülten çıkardı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ise önceki gün sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Eşi Oğuz Murat Aci ile çektirdikleri fotoğrafı paylaşan Şükriye Aci, "Yıllar önce küçük dilek şişesine senin için yazdığım dileği bu fotoğraflarla birlikte çerçeveletmiştin. Bir süre sonra bunu asacak yer bulamadık diye kaldırmıştım. Bugün buldum. Dileğim kabul olmamış" ifadelerini kullandı.

'BEN ONUN MERHAMETİNE VURULMUŞTUM'

Geçtiğimiz aylarda katıldığı programda eşinden bahseden Şükriye Aci, eşi Oğuz Murat Aci'nin dünyanın en merhametli insanı olduğunu anlatmıştı. Eşinin 6 Şubat depreminde Hatay'a gidip depremzedelere yardım ettiğini söyleyen Aci, "Eşim herkesin tanıması gereken bir insandı. Ben onun merhametine vurulmuştum. Deprem zamanı daha 5 aylıktı çocuğumuz. O zaman bizi bıraktı Hatay'a gitti ardına bir sürü insanı kattı. Korkmuştum 'Daha çocuğumuz çok ufak ya sana bir şey olursa orada' demiştim. O zaman 'Ya siz orada olsaydınız' demişti ve gitmişti. Başkasını üzgün görmeye başka bir çocuğu veya başka birilerini aç görmeye dayanamazdı eli bol bir insandı. Onun iyi kalbini sevmiştim her zaman o benim dağ gibi arkamdaydı" ifadelerini kullanmıştı.