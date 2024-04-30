Abisini kıskanmasıyla başlayan tekvando kariyeri! Tokatlı milli sporcu Emre Kutalmış Ateşli’nin hayatı ve kariyeri

30 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:29

2023 yılında Grand Prix Finalleri’nde 80 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli bu yarışta 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.

EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ KİMDİR?

1.01.2001 yılında Tokat’ta dünyaya gelen Emre Kutalmış, 23 yaşında ve 95 kilodur. 80 ve 87 kiloda tekvando branşında mücadele eden milli sporcu, bu spora 4 yaşında bir çocukken abisini kıskanması sebebiyle başladı. Şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve milli takım adına mücadele etmekte.

Antrenörlüğünü Turan Güldü üstlenmekte.

EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ’NİN KARİYERİ

2018 yılında Tunus’ta yapılan Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Tayvanlı rakibini 9-8 yenen Ateşli, altın madalya sahibi oldu.

2022 senesinde İngiltere’nin ev sahipliği yaptığı Manchester Arena’da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda İspanyol rakibine galip gelerek altın madalya elde etti.

Aynı yıl Türkiye’nin Konya ilinde yapılan 5.İslami Dayanışma Oyunları’nda 87 kiloda mücadele eden Ateşli, bronz madalya almaya hak kazandı.

2023 yılında Azerbaycan’ın başkentinde düzenlenen 2023 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Ateşli, aynı yıl Polonya’da düzenlenen 3.Avrupa oyunları’nın finalinde Norveçli ve İspanyol rakiplerini yenerek bronz madalya kazandı.

Yine 2023 yılında İngiltere’de düzenlenen 2023 Taekwondo Grand Prix Finalleri’nde 80 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli 2024 Paris Olimpiyatları’na kota kazandı.

“ABİMİ KISKANARAK TEKVANDOYA BAŞLADIM.”

Her antrenmanına Türk bayrağını öperek başlayan Ateşli, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği röportajda tekvandoya başlama sebebinden bahsetti.

Abisini 4 yaşındayken kıskandığını söyleyen Emre Kutalmış, "Ağabeyimin de bu sporda birçok şampiyonluğu var. Halen tekvando sporu ile uğraşıyor.

4 yaşındayken tekvando yapan ağabeyimin idmanını izledim. Onu kıskanarak tekvandoya başladım. Kıskanma ile başladığım bu sporda hamdolsun, Avrupa şampiyonu oldum. Ailemdeki herkes çok mutlu." sözlerinde bulundu.