Doktorlar yürüyemez demişti o 2024 Paris Olimpiyatları’na gidiyor! Türk tekvandocu Hakan Reçber’in hayatı ve kariyeri

30 Nisan 2024 08:58 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 08:57

Çocukken kavga etmesin diye tekvandoya seçilmişti! Hatice Kübra İlgün’ün hayatı ve kariyeri

Çocukken kavga etmesin diye tekvandoya seçilmişti! Hatice Kübra İlgün’ün hayatı ve kariyeri

Aydoğan Reçber’in oğlu olan Hakan Reçber, 63 kiloda mücadele edeceği 2024 Paris Olimpiyatları’nda kota sahibi oldu.

HAKAN REÇBER KİMDİR?

17 Ağustos 1999 yılında Ankara’da doğan Hakan Reçber, 24 yaşında, 1.80 boyunda ve 68 kilodur. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’ne üye olan Reçber, hem kendi kulübü adına hem milli takım adına müsabakalara katılmakta. Antrenörlüğünü ise Servet Tazegül üstlendi.

Yürümesini kısıtlayan transvers miyelit (TM) hastalığına sahiptir.

HAKAN REÇBER’İN KARİYERİ

Bulgaristan’da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden Reçber, Bulgar rakibine 10-9 galip gelerek 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Reçber, bronz madalya almaya hak kazanarak Türkiye’ye bu olimpiyattaki ilk madalyasını getirdi.

Bulgaristan’da yapılan 2021 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın finalinde İspanyol rakibini 18-12 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

2022 yılında İngiltere’nin ev sahipliği yaptığı Manchester’de düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nın finalinde Fransız rakibini 20-14 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. Aynı yıl Roma’da yapılan Tekvando Grand Prix Finalleri’nde altın madalya kazanan Reçber, Türkiye’ye Grand Prix madalyası kazandıran ilk Türk tekvandocu oldu.

Cezayir’de gerçekleştirilen 19.Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazanan Reçber, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 5.İslami Dayanışma Oyunları’nda Faslı rakibine yenilerek gümüş madalya almaya hak kazandı.

2023 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna yükseldi.

“DOKTORLAR BANA YÜRÜYEMEZ DEMİŞTİ.”

Anadolu Ajansı muhabirine verdiği röportajda hastalığını tekvando ile yendiğini söyleyen Reçber, “Bugünleri hayal ediyor musun?” sorusuna şu cevapları verdi:

"Açıkçası bu kadarını hayal etmiyordum. Sonuçta yürüyemiyordum. Doktorlar bana 'yürüyemez' demişlerdi. Ben 'sadece yürüsem yeter' diyordum.

​​Hastalıktan sonra Türkiye şampiyonu, gençlerde dünya şampiyonu oldum ama bu kadar üst düzeye çıkacağımı düşünmüyordum. Allah yüzümüze baktı. Yenilsen de hastalansan da kesinlikle pes etmemek gerekiyor." cümlesini kurarak gençlere mücadele etmelerini önerdi.