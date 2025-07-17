Aboubakar öldü mü? Sosyal medyada iddia ediliyor

22 Ocak 1992 tarihinde dünyaya gelen Aboubakar, santrafor mevkiinde oynayan Kamerunlu millî futbolcudur. Bir dönem siyah beyazlı ekipte forma giyen ismin hayatını kaybettiğine dair yapılan paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.

ABOUBAKAR ÖLDÜ MÜ?

Vincent Aboubakar, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen futbolcudur. Süper Lig'de oynadığı dönem sevilen oyuncu hakkında zaman zaman çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

Sosyal medyada ünlü isimler ve futbolcular hakkında doğru olmayan bilgiler paylaşılırken öldüğüne dair bilgi içeren bir video paylaşımı kısa sürede yayıldı. Aboubakar'ın sağlık durumu gayet iyi olurken "öldü" iddiaları sosyal medyada üretilmiş bir uydurma haberdir.

ABOUBAKAR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

9 Eylül 2024 tarihinde Beşiktaş ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılan oyuncu hakkında KAP'a yapılan açıklamada yer alan ifade şöyle olmuştu:

1Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."

Oyuncu 9 Mayıs 2025 tarihinden beri kulüpsüz.