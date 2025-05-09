Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'den küme düşmesi kesinleşen Hatayspor, Vincent Aboubakar'a veda etti. Kamerunlu golcü ile Hatayspor arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedildi.

Hatayspor ile Vincent Aboubakar birlikteliği sona erdi. Sezon başında Hatayspor'a imza atan Vincent Aboubakar, an itibarıyla bonservisini eline aldı.

HATAYSPOR'DA VINCENT ABOUBAKAR'A VEDA EDİLDİ

Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Hatayspor, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı. Aboubakar ligin bitimine 4 maç kala Hatayspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Hatay ekibi de sözleşmenin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

ABOUBAKAR VE HATAYSPOR SÜRECİ

Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar, bordo beyazlılarla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 28 maça çıkan Vincent Aboubakar, 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.