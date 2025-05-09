Abdullah Avcı istemişti Trabzonspor’a gelmemişti: Fatih Tekke döneminde transfer gerçekleşiyor!

Abdullah Avcı döneminde Trabzonspor'a gelmeyen Xherdan Shaqiri için Fatih Tekke sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Xherdan Shaqiri; an itibarıyla Abdullah Avcı zamanlarının aksine Trabzonspor ihtimaline olumlu yaklaşırken, Fatih Tekke'den de sürpriz transfere onay çıktı.

Trabzonspor'da Xherdan Shaqiri transferi için Abdullah Avcı döneminin aksine olumlu gelişmeler yaşandı. Fatih Tekke yönetiminde gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da; yeni transfer rotası Xherdan Shaqiri olurken, İsviçreli oyuncu da Abdullah Avcı sürecindeki tavrının aksine Türkiye için yeşil ışık yaktı. An itibarıyla ise Fatih Tekke'nin de onay verdiği kritik transfer sürecinin, Trabzonspor yönetimi tarafından resmen bitirilmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA ABDULLAH AVCI DÖNEMİNDEN SONRA FATİH TEKKE İLE XHERDAN SHAQIRI TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'a transfer edilmek istenen ama o dönem için Türkiye ihtimalini değerlendirmeyi düşünmeyen Xherdan Shaqiri, artık fikir değiştirdi ve Karadeniz ekibine olumlu yaklaştı! Menajerler aracılığıyla fikri alınan Xherdan Shaqiri, Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor ile Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakıyor. Esasen ise Abdullah Avcı döneminden bu yana istenen Shaqiri, gelecek sezon adına en önemli takviye olarak nitelendiriliyor.

FATİH TEKKE TRABZONSPOR'UNDA XHERDAN SHAQIRI ETKİSİ

Xherdan Shaqiri'nin Trabzonspor'un oyun temposunu artıracağı düşünülen süreçte, Fatih Tekke'nin de bu tarz birkaç hamleyle birlikte şampiyonluğa oynayacak bir seviye yakalayacağına inanılıyor. Son olarak da Fatih Tekke ve Şenol Güneş, Karadeniz ekibi için ciddi anlamda şampiyonluk yaşatacak bir kadro kurma çalışmalarına devam ediyor.

XHERDAN SHAQIRI HARİKA BİR SEZON GEÇİRİYOR

Xherdan Shaqiri, geçtiğimiz yaz MLS'e veda etmiş ve Basel'e katılmıştı. Halihazırda Basel ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan İsviçreli hücumcu, bu sezon 34 maça çıktı ve 17 gol ile 21 asistlik müthiş bir katkı sağladı.