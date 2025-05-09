Trabzonspor ile Galatasaray 139. randevuda karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkacak. Karşılaşma, iki ekip arasındaki 139. mücadele olacak.
Trendyol Süper Lig’in zirvesindeki Galatasaray, 35. hafta maçında Trabzonspor’a konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşma Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacak. Galatasaray, 83 puanla liderlik koltuğunda otururken, 46 puanla 8. sıradaki Trabzonspor ise Avrupa kupaları hedefinden uzaklaşmak istemiyor.
Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar çeşitli kulvarlarda toplam 138 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 63, bordo-mavililer ise 44 galibiyet aldı. 31 karşılaşma beraberlikle sona erdi. İki takım arasında oynanan bu maçlarda Galatasaray 187, Trabzonspor ise 156 gol kaydetti.
Süper Lig’de oynanan 103 karşılaşmada Galatasaray 46, Trabzonspor 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 140, Trabzonspor ise 119 kez fileleri havalandırdı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-3 kazanmıştı.
İki takım arasında ligde oynanan son 10 maçta Galatasaray 5 galibiyetle üstünlük sağlarken, Trabzonspor 2 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere bitti.
Trabzonspor ve Galatasaray, Süper Lig maçından yalnızca 5 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep’te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaliyle iki takım bir kez daha kozlarını paylaşacak.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, Trabzon’daki son yenilgisini 1 Eylül 2018’de almıştı. Bu tarihten sonra oynanan 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Geçen sezonki maçta Galatasaray, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor’un çalıştırıcısı Fatih Tekke, kariyerlerinde altıncı kez rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmanın tamamını Okan Buruk’un takımları kazanmayı başardı. Bu maçlarda Buruk Galatasaray’ın, Tekke ise İstanbulspor ve Alanyaspor’un başındaydı.
Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’a, Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Dördüncü hakemlik görevini ise Batuhan Kolak üstlenecek.