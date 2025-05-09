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 | Murat Makas

Trabzonspor ile Galatasaray 139. randevuda karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkacak. Karşılaşma, iki ekip arasındaki 139. mücadele olacak.

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Trabzonspor ile Galatasaray 139. randevuda karşı karşıya geliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 09:45

Trendyol Süper Lig’in zirvesindeki Galatasaray, 35. hafta maçında Trabzonspor’a konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşma Papara Park’ta saat 19.00’da başlayacak. Galatasaray, 83 puanla liderlik koltuğunda otururken, 46 puanla 8. sıradaki Trabzonspor ise Avrupa kupaları hedefinden uzaklaşmak istemiyor.

Rekabette 139. Randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar çeşitli kulvarlarda toplam 138 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 63, bordo-mavililer ise 44 galibiyet aldı. 31 karşılaşma beraberlikle sona erdi. İki takım arasında oynanan bu maçlarda Galatasaray 187, Trabzonspor ise 156 gol kaydetti.

Trabzonspor ile Galatasaray 139. randevuda karşı karşıya geliyor

Ligde Galatasaray Önde

Süper Lig’de oynanan 103 karşılaşmada Galatasaray 46, Trabzonspor 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 140, Trabzonspor ise 119 kez fileleri havalandırdı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-3 kazanmıştı.

Son 10 Maçta Üstünlük Galatasaray’da

İki takım arasında ligde oynanan son 10 maçta Galatasaray 5 galibiyetle üstünlük sağlarken, Trabzonspor 2 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere bitti.

Kupada da Randevuları Var

Trabzonspor ve Galatasaray, Süper Lig maçından yalnızca 5 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep’te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaliyle iki takım bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor ile Galatasaray 139. randevuda karşı karşıya geliyor

Galatasaray Trabzon’da 5 Maçtır Kaybetmiyor

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, Trabzon’daki son yenilgisini 1 Eylül 2018’de almıştı. Bu tarihten sonra oynanan 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Geçen sezonki maçta Galatasaray, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

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Buruk ve Tekke 6. Kez Karşı Karşıya

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor’un çalıştırıcısı Fatih Tekke, kariyerlerinde altıncı kez rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmanın tamamını Okan Buruk’un takımları kazanmayı başardı. Bu maçlarda Buruk Galatasaray’ın, Tekke ise İstanbulspor ve Alanyaspor’un başındaydı.

Trabzonspor ile Galatasaray 139. randevuda karşı karşıya geliyor

Maçın Hakemi Atilla Karaoğlan

Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’a, Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Dördüncü hakemlik görevini ise Batuhan Kolak üstlenecek.

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