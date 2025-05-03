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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da maç sonunda 'takımdaşlık' vurgusu!

Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-1 ile geçtiği maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar gelmeye devam ediyor. Lucas Torreira, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz; Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirirken 'takımdaşlık' ile ilgili mesajlar da verdi.

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Galatasaray'da maç sonunda 'takımdaşlık' vurgusu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 22:35

Galatasaray adım adım şampiyonluğa giderken, takımdaki olumlu atmosfer de ayrıca dikkat çekiyor. Sivasspor galibiyeti sonrasında değerlendirmeler yapan Lucas Torreira, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz; ekip olmanın altını çizdi.

LUCAS TORREIRA'DAN MÜCADELE DETAYI

"Lemina geldiğinden bu yana daha fazla serbestlik kazandım ama bu çok çalışmayla, birbirimiz için mücadele etmemizle ilgili. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kulübü ve şehri çok seviyorum. Bana yardımcı olan harika bir Türk grubu var. Zor zamanlarım oldu, gitmek istediğim zamanlar da oldu ama birlikte bunları atlattık. Şu anda keyfim çok yerinde. Galatasaray için oynamaktan gurur duyuyorum her zaman. Genel anlamda çok mutluyum. Takım çalışmasının bir sonucu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Seviyesi yüksek bir takımız. Herkesi tebrik ediyorum. İnsanları mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Çok zor maçlar var önümüzde, konsantre olarak her maçı en önemli maç diye görmemiz gerekiyor."

Galatasaray'da maç sonunda 'takımdaşlık' vurgusu!

VICTOR OSIMHEN'DEN TEŞEKKÜR

"Takımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her maçın final olduğunu biliyorduk. 2-3 gol atarak kazanmak önemli ama daha fazlasını da istemek gerekiyor. İyi sonuç aldık bugün. Bu galibiyet çok önemliydi. Çok iyi bir maç çıkardık. Üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor. Bence tabii ki ilk sezonda rekor kırmak önemli. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi, Türkiye'nin en büyüğü. Takım arkadaşlarıma, kulüpteki herkese teşekkür etmek istiyorum. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Gol atmak dışında takıma yardım etmeyi seviyorum. Fırsatları da gole çevirince mutlu oluyorum. Önemli olan Osimhen değil, takım burada. Teknik ekibe de tekrar ve tekrar teşekkür etmek istiyorum."

Galatasaray'da maç sonunda 'takımdaşlık' vurgusu!

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN CEZA KRİTİĞİ

"Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Mayıs ayı bizimdir. Ben bu ayda doğdum ve camiamız için özel bir ay. Bu ay bizim için çok özel. İki maçtır oynamıyordum, televizyonda çok heyecanlanıyordum. Sahada da vardı o heyecan. Döndüğüm için çok mutluyum. Umarım bir daha cezalı olmam."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA SEZON SONUNDA KİMİN AYRILIĞI BEKLENİYOR?
Barış Alper Yılmaz'ın İngiltere'ye transfer olacağı düşünülüyor.
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ETİKETLER
#barış alper yılmaz
#lucas torreira
#victor osimhen
#galatasaray takımı
#Spor
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