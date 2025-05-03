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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Transferi resmen duyurdular

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz transferi için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig kulüpleri Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a resmen talip olurken; transfer bedeli olarak ise 30 milyon Euro gündeme geldi, işte kritik detaylar.

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Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Transferi resmen duyurdular
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 21:16

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz transferi için sürpriz bir süreç söz konusu. Ara transfer döneminde Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ile görüşen Nottingham Forest ve West Ham United, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre an itibarıyla vites yükseltti ve teklif rakamlarında ciddi bir değişime gitti.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Barış Alper Yılmaz için ara transferde Galatasaray ile görüşen İngiliz kulüpleri, 15 milyon Euro ve bonuslardan oluşan teklif paketlerine güncelleme yapmaya karar verdi. Barış Alper Yılmaz ile uzun zamandır ilgilenen Nottingham Forest ve West Ham United, 30 milyon Euro civarlarında gerçekleşecek bir transfere an itibarıyla olumlu bakmaya başladı. Galatasaray yönetimiyle yeniden görüşme talep eden İngiltere temsilcileri, Barış Alper Yılmaz transferini gelecek yaz dönemiyle birlikte bitirmek istiyor.

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Transferi resmen duyurdular

GALATASARAY YÖNETİMİ BARIŞ ALPER YILMAZ'IN TRANSFERİNE İZİN VERECEK

Barış Alper Yılmaz için 30 milyon Euro civarında bir teklifi kabul etmeye hazırlanan yönetim, daha önce reddettiği Nottingham Forest ve West Ham United ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Halihazırda Barış Alper Yılmaz da Avrupa'da forma giymek isterken, sansasyonel gelişmenin birkaç ay içinde mutlu sonla biteceği düşünülüyor.

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Transferi resmen duyurdular

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 44 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 11 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

BARIŞ'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli oyuncunun Galatasaray ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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ETİKETLER
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#Spor
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