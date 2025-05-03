Galatasaray-Sivasspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Sivasspor sahaya çıkıyor. Ligin hem zirvesini hem de küme hattını yakından ilgilendiren heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, kendi sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda önemli bir adım olarak değerlendirdiği mücadele, Sivasspor için ise küme hattında kalmanın anahtarı olarak görülüyor. Kritik maç, bugün 19.00 itibarıyla İstanbul'da oynanacak ve orta hakem olarak Ozan Ergün görev yapacak.

GALATASARAY'IN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Ligde geride kalan 31 müsabakada 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı kırmızılı ekip; 80 puan topladı ve zirvede yer aldı.

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SİVASSPOR'UN ZORLU SEZONU

Kırmızı beyazlı ekip; 32 mücadelede 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayarak 34 puan topladı. Sivasspor; averajla, küme düşme hattındaki Sipay Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un önünde 15. sırada yer aldı.

15 MAÇTIR KAYIP YOK

Galatasaray; sahasındaki son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamazken, bu süreci 12 galibiyet ve 3 beraberlikle tamamladı.

OSIMHEN REKOR PEŞİNDE

Nijeryalı golcü, kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşmak için sahaya çıkacak ve Napoli'deki rekorunu kırmaya çalışacak.