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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a Victor Osimhen transferinden 40 milyon Euro gelir: Yönetimden tarihi operasyon!

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin perde arkası çok ses getirdi. Galatasaray; Victor Osimhen'i Napoli'den yüksek bedelle transfer etmek isterken, esasen ise 40 milyon Euroluk bir kâr planlamasının kulislerde konuşulduğu ortaya çıktı. İşte flaş transfer sürecinin tüm ayrıntıları.

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Galatasaray'a Victor Osimhen transferinden 40 milyon Euro gelir: Yönetimden tarihi operasyon!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 23:39

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin kulis detayları çok ses getirdi. Victor Osimhen'i Napoli'den ivedi transfer etmek isteyen Galatasaray, sonraki süreçte ise Nijeryalı yıldız üzerinden büyük bir kâr yapmanın hazırlıklarını yapıyor. Zira 40 milyon Euroluk hesap, Suudi Arabistan detayını da kapsıyor.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN TRANSFERİNDEN 40 MİLYON EUROLUK BÜYÜK AVANTAJ

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi için yüksek bonservis bedelleri ödeyip ödememesi hala çok tartışılırken, kulislerde planların ise bambaşka olduğu ortaya çıktı. Victor Osimhen'i kalmaya ikna etmek için çabalayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızın 'tamam' demesiyle birlikte Napoli ile 60 milyon Euroluk bir transfer sürecine girmek istiyor. 26 yaşındaki golcü için 60 milyon Euro ödeme çalışmalarını tamamlayan sarı kırmızılı yönetim, esas hedef olarak ise Victor Osimhen ile birlikte hem Süper Lig'e damga vurmaya hem de Avrupa'da derece elde etmeye hazırlanıyor. Süreçteki en kritik nokta ise 40 milyon Euroluk kâr; zira Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'i 2 yıl oynattıktan sonra 100 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan'a satmayı düşünüyor.

Galatasaray'a Victor Osimhen transferinden 40 milyon Euro gelir: Yönetimden tarihi operasyon!

GALATASARAY'IN KRİTİK VICTOR OSIMHEN PLANI

Victor Osimhen'in halihazırda Suudi Arabistan'dan talipleri olduğunu bilen Galatasaray yönetimi; önümüzdeki iki yıllık süreçte Şampiyonlar Ligi gelirleriyle takımın maaş tablosunu dengede tutmayı amaçlarken, ayrıca da Victor Osimhen'in sonraki satış miktarını da düşünüyor ve bu doğrultuda da Napoli ile yapılacak 60 milyon Euro değerindeki bir anlaşmayı çok doğru bir hamle olarak görüyor! Victor Osimhen ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olunacağına inanan yöneticiler, iki yıllık dominasyonun ardından Nijeryalı yıldız ile kârlı bir veda süreci yaşamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Victor Osimhen transferinden 40 milyon Euro gelir: Yönetimden tarihi operasyon!

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK

Galatasaray'ın 60 milyon Euroya alıp akabinde ise 100 milyon Euro civarına göndermek istediği Victor Osimhen süreci, Süper Lig tarihindeki en büyük kâr miktarını da beraberinde getirecek ve ligin de rekoru kırılmış olacak.

Galatasaray'a Victor Osimhen transferinden 40 milyon Euro gelir: Yönetimden tarihi operasyon!

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY

Bu sezon Galatasaray'ın başrolünde olan Victor Osimhen, şu ana kadar 36 maça çıktı ve 31 gol ile 8 asistlik özel bir katkı sağladı. Son olarak da Nijeryalı İstanbul'da kalmak isterse, sarı kırmızılı yönetim kritik transfer sürecini hızlıca tamamlamayı tasarlıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN İÇİN NAPOLI NE KADAR BONSERVİS BEDELİ İSTİYOR?
İtalya ekibi şu anda 70 milyon Euro beklerken; Napoli'deki kontratının son senesine giren Osimhen eğer Galatasaray'da kalmak isterse, sansasyonel transferin 60 milyon Euro civarlarına bitebileceği düşünülüyor.
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#victor osimhen
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
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