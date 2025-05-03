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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli Fred'e resmi teklif: Transferde ters köşe geldi!

Fenerbahçeli Fred'de transfer sürprizi yaşandı. Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Fred için an itibarıyla Suudi Arabistan ve Brezilya'dan flaş teklifler geldi ve sarı lacivertli kulüpten bilgi alındı.

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Fenerbahçeli Fred'e resmi teklif: Transferde ters köşe geldi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 18:19

Fenerbahçe'de Fred transferi gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe orta sahasında etkili bir performans gösteren Fred'e, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Suudi Arabistan ve Brezilya'dan yoğun ilgi var.

FENERBAHÇELİ FRED'E SUUDİ ARABİSTAN VE BREZİLYA'DAN TRANSFER TEKLİFLERİ

Fenerbahçe'de Fred ile ilgili kritik bir süreç ortaya çıktı. Suudi Arabistan ve Brezilya ekipleri Fred transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalarken, deneyimli orta sahanın ne kadar bedelle gözden çıkarılacağına dair bilgi de istediler! 32 yaşındaki Fred'i uzun zamandır takip eden takımlar, Fenerbahçe yönetiminin transfer için vereceği kararı bekliyor ve sürecin ivedi şekilde tamamlanmasını istiyor.

Fenerbahçeli Fred'e resmi teklif: Transferde ters köşe geldi!

FENERBAHÇELİ FRED BREZİLYA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz aylarda transferi hakkında konuşan Fred, Fenerbahçe sonrasında ülkesine dönmek istediğini söylemiş ve bunun hayalini kurduğunu ifade etmişti.

Fenerbahçeli Fred'e resmi teklif: Transferde ters köşe geldi!

FENERBAHÇE'DE FRED TRANSFERİ İÇİN DİPLOMASİ

32 yaşındaki yıldız orta sahanın kariyerinin son dönemine girdiğini gözeten sarı lacivertli yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Fred'in ayrılığına izin vermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Brezilyalı ise maaş dengesinin tutturulduğu bir anlaşmaya olumlu yaklaşacak gibi duruyor. Esasen taraftarlardaki beklenti ise yıldız futbolcuyla uzun süre devam edilmesinden yanaydı.

Fenerbahçeli Fred'e resmi teklif: Transferde ters köşe geldi!

FRED VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 41 maça çıkan Fred, 3451 dakika sahada kaldı ve 5 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

FRED İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDENECEK?
Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro ve üzerindeki teklifleri ciddiye alacağı düşünülüyor.
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ETİKETLER
#brezilya
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#Suudi Arabistan Pro Lig
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
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