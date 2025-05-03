Trabzonspor'un borcu açıklandı: 5 milyar TL!

Trabzonspor'da Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı. Borçlardan transferlere kadar pek çok kritik noktaya değinilen kurulda, ayrıca Trabzonspor'un gidişatının değiştirilmesinin önemine değinildi.

Trabzonspor'da yönetim bir araya geldi ve gündemi değerlendirdi. Kulüp denetim kurulu başkanı İsmet Keskin, idari ve mali yönden tespitleri anlatarak 31 Mart 2025 itibarıyla kulübün net borcunun 5 milyar 323 milyon 965 bin 510 lira olduğunu açıkladı.

TRABZONSPOR'DA BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan; 19 yaş altı takımının ülke, Trabzon futbolu ve Özkan Sümer Futbol Akademisi için çok önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. Ayrıca bu başarının arkasında pek çok önemli faktör olduğuna değinen Doğan, akademideki değişimin Ahmet Ağaoğlu döneminde Double Pass'la yapılan anlaşma ile başladığını, sonraki süreçte ise başkanlığı döneminde de üzerine katarak ilerlediklerini, emek harcadıklarını anlattı.

DİĞER BRANŞLAR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen basketbol takımını da tebrik eden Doğan, takımın kuruluş sürecine ve alınan başarılara ilişkin bilgiler aktardı. İlave olarak da Vodafone Sultanlar Ligi'ne katılmak için Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile görüştüklerine işaret eden Doğan, aksilik olmazsa gelecek yıl Trabzonspor'un kadın voleybolunda da artık sahada olacağını vurguladı.

FATİH TEKKE'YE ÖVGÜ

Türkiye Kupası'nda finalde olduklarını anımsatan Doğan, "Benim gözümde tabii ayırmak lazım, sayın Fatih Tekke geldikten sonra çok başarılı bir süreç götürüyor. Kendisini buradan tekrar tebrik ediyorum ama çok istememize rağmen bizlerin de çok gayret göstermesine rağmen sizlere mahcup olduğumuz skorlar aldık. Ben burada tekrar sizlerden bu mahcubiyetten dolayı kendim ve yönetim kurulu adına özür diliyorum. Burada diyecek bir şey yok." diye konuştu.

BORÇ KONUSU

Başkan; Trabzonspor'un asıl probleminin, bir sürü konunun asıl çıkış sebebinin, geliriyle gideri arasındaki 'korkunç dengesizlik' olduğunu söyledi. Halihazırda Trabzonspor'un 30-35 milyon Euro civarında geliri, 95-100 milyon Euro arasında da gideri olduğunun altını çizen Doğan; "Ben de anlıyorum insanları. Dışarıdan baktığımız zaman, 5.2 milyar gibi bir borcumuz var. Trabzonspor her yıl bu borcun faizini ödemek durumundaydı ki bu faizler bizim şanssızlığımız, yüzde 55'i bulan faizler ödedik." ifadelerini kullandı.

VERGİ MESELESİ

"Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış şekilde 2.5 milyar civarında vergi borcumuz var. Bu miktarın faizi de çok kritik bir konu zaten. Ama bu borcu tamamen sıfırlayacak, üzerine kasaya da para koyacak projelerimiz hazır."

TRANSFER TEKLİFLERİ ALDIK

"Takımdaki bazı futbolcular için teklifler aldık ama sezon sonuna bıraktık. Önümüzdeki yaz süreçler netleşecek."