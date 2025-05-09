Galatasaray, yarın Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk oluyor!

Galatasaray, ligde çıktığı 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak 83 puana ulaştı. Ev sahibi Trabzonspor ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgiyle 46 puanla 8. sırada yer alıyor.

İlk Maç Gol Yağmuruna Sahne Olmuştu

İki ekip, sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan ve bol gollü geçen karşılaşmada karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, rakibini 4-3 mağlup etmişti. Maçın son dakikalarında gelen kendi kalesine golle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılmıştı.

Kupa Finali Öncesi Prova Niteliğinde

Galatasaray ve Trabzonspor, bu maçın ardından dört gün sonra bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Çarşamba günü oynanacak final öncesi iki takım için bu maç adeta bir prova niteliği taşıyor.

Gözler Fenerbahçe’nin Maçında

Galatasaray cephesi, Trabzon deplasmanındaki mücadeleden önce bu akşam oynanacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasına kilitlendi. Eğer Fenerbahçe yenilirse, Galatasaray’a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Beraberlik halinde ise sarı-kırmızılıların şampiyonluğu garantilemesi için Trabzonspor karşısında kazanması gerekecek.

Son 6 Maçta Galibiyet Serisi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son 6 resmi karşılaşmasını kazanarak formda bir grafik sergiledi. Bu süreçte ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor’u mağlup eden sarı-kırmızılılar, kupada ise Fenerbahçe ve Konyaspor’u geçmeyi başardı. Toplamda 20 gol atan Galatasaray, sadece 4 gol yedi.

Ligin En Etkili Takımı

Galatasaray, 82 golle Süper Lig’in en golcü takımı olurken, yalnızca 31 gol yiyerek en az gol yiyen ekip unvanını da elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılılar, son 26 deplasman maçının tamamında gol atma başarısı gösterdi. Trabzonspor karşısında da gol bulmaları halinde, bu alanda lig tarihine geçecekler.

Kart Sınırındaki Oyuncular

Galatasaray’da Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara sarı kart ceza sınırında. Bu isimler kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Osimhen ve Torreira Formda

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, bu sezon gösterdiği performansla takımının en büyük kozlarından biri. 37 resmi maçta 33 gol atan yıldız oyuncu, Trabzon’da da takımının gol umudu olacak. Öte yandan orta saha oyuncusu Lucas Torreira da son haftalarda skora katkı veren isimlerden biri oldu. Son 7 maçta 5 gol atan Uruguaylı futbolcu, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.