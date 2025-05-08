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 | Burak Ayaydın

Davinson Sanchez ile anlaşma tamam: Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi!

Davinson Sanchez ile Galatasaray arasında yeni bir anlaşma imzalanıyor. Son dönemde Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılacağı gündeme gelirken, transferde adeta ters köşe eden bir gelişme yaşandı.

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Davinson Sanchez ile anlaşma tamam: Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 22:49

Galatasaray'da Davinson Sanchez ile yola devam ediliyor. İstanbul'da mutsuz olduğu ve Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Davinson Sanchez, an itibarıyla sarı kırmızılı ekiple 3 yıllık anlaşmaya vardı.

DAVINSON SANCHEZ GALATASARAY İLE YENİDEN İMZALIYOR

Davinson Sanchez; Galatasaray adına gösterdiği performansla taraftarlardan tam not alırken, yönetimden de yeni bir hamle geldi! Geçtiğimiz haftalarda Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki haberler gündemi meşgul ederken, sarı kırmızılı yöneticiler ve Kolombiyalı savunmacı arasında 3 yıllık yeni anlaşma için söz kesildi. Son olarak da Davinson Sanchez, maaşındaki artışla birlikte Galatasaray'da devam etme konusuna olumlu yaklaştı.

Davinson Sanchez ile anlaşma tamam: Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi!

DAVINSON SANCHEZ VE GALATASARAY ARASINDAKİ KONTRAT YENİLENECEK

Halihazırda Galatasaray ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Davinson Sanchez, 3 yıllık uzatma için transfer dönemini beklemeye başladı. Şampiyonluğun resmiyet kazanmasıyla birlikte gelecek sezon için evrak planlamalarını halledecek olan Galatasaray, Davinson Sanchez'e yaz döneminde yeniden imza attıracak ve transfer dedikodularına da son verecek.

Davinson Sanchez ile anlaşma tamam: Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi!

DAVINSON SANCHEZ İÇİN GALATASARAY 9.5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

28 yaşındaki savunmacı için Tottenham'a 9.5 milyon Euro ödeyen Galatasaray, performansından memnun olduğu Davinson Sanchez'i satmayı düşünmüyor ve uzun yıllar takımda kalmasını istiyor.

Davinson Sanchez ile anlaşma tamam: Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmesi!

DAVINSON SANCHEZ VE GALATASARAY İSTATiSTİKLERİ

Galatasaray'ın lig ve kupa şampiyonluğuna yürüdüğü süreçte başroldeki isimlerden olan Davinson Sanchez, bu sezon sarı kırmızılı formayla 39 maça çıktı ve 5 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

SANCHEZ İÇİN PİYASA DEĞERİ NE KADAR BELİRTİLİYOR?
Davinson Sanchez'in güncel bonservis bedeli 19 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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ETİKETLER
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#Transfer Haberleri
#Spor
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