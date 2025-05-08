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 | Burak Ayaydın

Sacha Boey'e hırsızlık şoku!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sacha Boey, Paris'te hırsızlığa maruz kaldı. PSG ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı finalini izlemeye giden Sacha Boey, aracına bindiği sırada şapkasını çaldırdı.

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KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 21:32

Sacha Boey, Paris'te bir hırsızın hedefi oldu. PSG ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı finalinde tribünde yer alan Sacha Boey, maç çıkışında neye uğradığını şaşırdı.

SACHA BOEY ŞAPKASINI ÇALDIRDI

Maç çıkışında arabasına binmeye çalışan Boey'un etrafını taraftarlar sardı. Fransız yıldız aracına bindikten sonra bir taraftar oyuncunun şapkasını çalarken, Boey'un şaşkınlığı hırsızlık anını çeken kişinin kameralarına yansıdı. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Boey, "Şapkayı geri getir arkadaşım." yazdı.

Sacha Boey'e hırsızlık şoku!

SACHA BOEY VE BAYERN MUNIH SÜRECİ

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bekin, gelecek yaz döneminde Almanya devinden ayrılması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BOEY MUNIH İLE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Bu sezon 16 maça çıkan ve 691 dakika sahada kalabilen Boey, 2 asistlik katkı sağlamıştı.
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#Spor
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