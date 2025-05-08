Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Şampiyonlar Ligi finalinin adı kondu: PSG - Inter Münih'te kozlarını paylaşacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen yarı final rövanş karşılaşmaları sona erdi ve finalin adı belli oldu: Paris Saint-Germain (PSG) ile Inter. Dev final mücadelesi, 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena'da futbolseverlerle buluşacak…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi finalinin adı kondu: PSG - Inter Münih'te kozlarını paylaşacak!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 00:55
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 01:00

Paris Saint-Germain, kendi sahasında İngiliz devi Arsenal'i 2-1'lik skorla mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Finalde PSG'nin rakibi ise daha önce finale yükselen İtalyan devi Inter olacak. Avrupa futbolunun en prestijli kupası için oynanacak dev final mücadelesi, 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena'da futbolseverlerle buluşacak.

Şampiyonlar Ligi finalinin adı kondu: PSG - Inter Münih'te kozlarını paylaşacak!

PENALTIYA GEÇİT YOK!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz temsilcisi Arsenal'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. 66. dakikada Fransız ekibi penaltı kazandı. VAR uyarısıyla hakem Felix Zwayer'in PSG lehine verdiği penaltıda topun başına geçen Vitinha'nın vuruşunda kaleci Raya gole izin vermedi. 72. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle PSG farkı 2'ye çıkardı. 76. dakikada Saka'nın fileleri havalandırmasıyla Arsenal skoru 2-1'e getirdi.

Şampiyonlar Ligi finalinin adı kondu: PSG - Inter Münih'te kozlarını paylaşacak!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ MÜNİH ARENA'DA OYNANACAK

İlerleyen dakikalarda da iki takımın atakları sonuçsuz kalınca Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk maçı da 1-0 kazanan PSG, adını finale yazdırdı ve Inter'in rakibi oldu. Devler Ligi'nde final karşılaşması 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena'da oynanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan sakatlığı bulunan Emirhan Topçu ve Salih Uçan hakkında açıklama
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Dursun Özbek transfer için tarih verdi
ETİKETLER
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.