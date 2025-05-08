Şampiyonlar Ligi finalinin adı kondu: PSG - Inter Münih'te kozlarını paylaşacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen yarı final rövanş karşılaşmaları sona erdi ve finalin adı belli oldu: Paris Saint-Germain (PSG) ile Inter. Dev final mücadelesi, 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena'da futbolseverlerle buluşacak…

Paris Saint-Germain, kendi sahasında İngiliz devi Arsenal'i 2-1'lik skorla mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Finalde PSG'nin rakibi ise daha önce finale yükselen İtalyan devi Inter olacak. Avrupa futbolunun en prestijli kupası için oynanacak dev final mücadelesi, 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena'da futbolseverlerle buluşacak.

PENALTIYA GEÇİT YOK!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz temsilcisi Arsenal'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. 66. dakikada Fransız ekibi penaltı kazandı. VAR uyarısıyla hakem Felix Zwayer'in PSG lehine verdiği penaltıda topun başına geçen Vitinha'nın vuruşunda kaleci Raya gole izin vermedi. 72. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle PSG farkı 2'ye çıkardı. 76. dakikada Saka'nın fileleri havalandırmasıyla Arsenal skoru 2-1'e getirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ MÜNİH ARENA'DA OYNANACAK

İlerleyen dakikalarda da iki takımın atakları sonuçsuz kalınca Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk maçı da 1-0 kazanan PSG, adını finale yazdırdı ve Inter'in rakibi oldu. Devler Ligi'nde final karşılaşması 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena'da oynanacak.