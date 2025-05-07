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 | Murat Makas

Beşiktaş'tan sakatlığı bulunan Emirhan Topçu ve Salih Uçan hakkında açıklama

Beşiktaş, sakatlığı bulunan Emirhan Topçu ve Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada tedavi sürecine kulübün sağlık ekipleri tarafından devam edildiği belirtildi.

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Beşiktaş'tan sakatlığı bulunan Emirhan Topçu ve Salih Uçan hakkında açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 16:50

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor mücadelesinde sakatlanan Emirhan Topçu ve Salih Uçan ile ilgili bilgilendirme yaptı. Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan sakatlığı bulunan Emirhan Topçu ve Salih Uçan hakkında açıklama

BEŞİKTAŞ'TAN SAKATLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor'la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Beşiktaş'tan sakatlığı bulunan Emirhan Topçu ve Salih Uçan hakkında açıklama

Yaralanma tarihleri itibarıyla tedavilerine başlanan Salih Uçan ve Emirhan Topçu'nun tedavi süreçlerine kulübün sağlık ekibi tarafından devam edildiği belirtildi.

ETİKETLER
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#Spor
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