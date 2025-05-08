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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti: Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisiyle yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Rodrigo Becao için flaş bir karar geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, an itibarıyla Rodrigo Becao ile yolların ayrılmasını istedi ve transfer için izin verdi.

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Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti: Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisiyle yollar ayrılıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 20:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rodrigo Becao için yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirdi. Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'den ayrılması yönünde görüş bildiren Jose Mourinho, savunma hattına daha kaliteli isimlerin takviye edilmesini istedi.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN RODRIGO BECAO İÇİN 'AYRILIK' KRİTİĞİ

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao resmen gözden çıkarıldı. Sakatlığı sebebiyle sezonu erken kapatan Rodrigo Becao, Jose Mourinho'nun gelecek sezon kadrosunda yer bulamadı! Yönetimle planlamalar hakkında konuşan Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin daha da yukarı çekilmesini istedi ve Rodrigo Becao için 'ayrılık' talebinde bulundu. Halihazırda Milan Skriniar gibi isimlerle devam etmenin daha doğru olacağını belirten Jose Mourinho, Rodrigo Becao'nun gönderilmesiyle birlikte yeni bir dönüşümün de başlangıcına hazırlanıyor.

Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti: Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisiyle yollar ayrılıyor!

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR RODRIGO BECAO'YU ÇOK SEVMİŞTİ

Rodrigo Becao'nun sert oyunuyla sezona başlayan Fenerbahçe'de, taraftarlar Brezilyalı stoper için tam not vermişti. Akabindeki süreçte ise çapraz bağ sakatlığı yaşayan Rodrigo Becao, an itibarıyla Fenerbahçe yönetimi tarafından 'gönderilecekler' listesine yazıldı.

Jose Mourinho yıldız ismin biletini kesti: Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisiyle yollar ayrılıyor!

RODRIGO BECAO VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla sakatlanmadan önce 15 maça çıkan Rodrigo Becao, 886 dakika sahada kalmış ve 1 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE RODRIGO BECAO İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Süper Lig devi, Brezilyalı savunmacı için 8.3 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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