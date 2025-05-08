Aziz Yıldırım'dan Ali Koç açıklaması:

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için açıklamalarda bulundu. Ali Koç ile sadece bir konuda ticaretleri olduğunu açıklayan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gerektiği zaman konuşacağını belirtti.

Fenerbahçe'de başkanlık sürecinin sancıları devam ediyor. Eski başkan Aziz Yıldırım, eleştirilerin odağındaki Ali Koç için an itibarıyla net ifadeler kullandı. Ayrıca da Fenerbahçe ile ilgili olarak istediği zaman konuşabileceğini belirten Aziz Yıldırım, Koç Grubu ile yaptıkları ticareti de şeffaf şekilde açıkladı.

AZİZ YILDIRIM'DAN FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ AÇIKLAMASI

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile olan ticaretine dair bilgilendirme gerçekleştirdi. Koç Grubu ile olan ticaretlerinin sanılandan daha az olduğunu ifade eden Aziz Yıldırım, "Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma'dan, 'Sualtı Telefonları' satın alıyoruz; bunun dışında da bir iş birliğimiz bulunmuyor. İlave olarak da Ali Koç ve Fenerbahçe camiası ile ilgili görüş ve düşüncelerimi gerektiğinde her zaman açıklarım." ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM İÇİN SOSYAL MEDYADA FENERBAHÇE ÇAĞRISI

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden Ali Koç yönetimini eleştirirken, eski başkan Aziz Yıldırım için de tekrar aday olması için çağrıda bulundu.

ALİ KOÇ DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Dün akşam TRT Spor'a konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, beklentilerin aksine devam edeceğini ve istifayı düşünmediğini belirtmişti.