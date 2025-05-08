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Editor
 | Emir Yücel

Devler Ligi'nde tarihi an: Hakan Çalhanoğlu kupaya giden yolda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bir kez daha sahne alarak hem kendi adına hem de Türk futbolu açısından tarihi bir başarıya imza atma fırsatı yakaladı.

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Devler Ligi'nde tarihi an: Hakan Çalhanoğlu kupaya giden yolda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 14:08

İtalya temsilcisi Inter, Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa’nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan bu dev mücadele, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanacak. Yarı finalde Barcelona ile nefes kesen bir eşleşmeye çıkan Inter, ilk maçta deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibini rövanşta aynı skorla geçtikten sonra, uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-3’lük galibiyet elde ederek finale adını yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, bu kritik maçta penaltıdan attığı golle takımının finale yükselmesinde başrol oynadı ve turnuvadaki gol sayısını dörde çıkardı.

Çalhanoğlu, bu finalde görev alması halinde Şampiyonlar Ligi’nde oynayan ve kupayı kaldırma şansı yakalayan ilk Türk futbolcu olma unvanını elde etmeye çalışacak. Öte yandan, Türk futbolcular üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermeye hazırlanıyor. 2023’te İstanbul’daki finalde Inter formasıyla Manchester City karşısında yer alan Çalhanoğlu, takımının ikinciliğiyle yetinmişti. 2024’te ise Arda Güler, Real Madrid’in kadrosunda kupaya ulaşırken, Borussia Dortmund’dan Salih Özcan da final deneyimi yaşamıştı. Hakan Çalhanoğlu’nun bu yıl da sahada olması durumunda, Türk futbolcuların finaldeki istikrarlı varlığı devam etmiş olacak.

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#Spor
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