Fenerbahçe ile Başakşehir 22. randevuda

Ligde 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 75 puan toplayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Başakşehir ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 51 puanla beşinci basamakta bulunuyor.

İki Takım Arasında 22. Randevu

Fenerbahçe ile Başakşehir, 2014 yılındaki isim değişikliğinden bu yana ligde 21 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 13 kez galip gelirken, Başakşehir sahadan 6 kez üç puanla ayrıldı. İki karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu mücadelelerde rakip fileleri 34 kez havalandırırken, Başakşehir 18 gol buldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

Fenerbahçe'nin Başakşehir’e Karşı Son Dönemdeki Üstünlüğü

Fenerbahçe, Başakşehir’e karşı son dönemde üstün bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertliler, son 6 karşılaşmadan galip ayrıldı; bunların 5’i ligde, biri ise Türkiye Kupası finalindeydi. Son 10 resmi maçta ise Fenerbahçe 7 galibiyet alırken, Başakşehir 3 kez kazanabildi. Başakşehir, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 5 Şubat 2022 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla elde etti.

Son İki Deplasman Galibiyeti Uzatma Anlarında Geldi

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında oynadığı son iki maçı da uzatma dakikalarında bulduğu gollerle kazandı. 19 Nisan 2023'teki maçta 88. dakikaya 1-0 geride giren Fenerbahçe, Joao Pedro'nun uzatma dakikalarındaki golüyle 2-1 galip geldi. 24 Ocak 2024’te ise Batshuayi’nin penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Deplasmanda Güçlü Performans

Bu sezon dış sahada etkili bir grafik çizen Fenerbahçe, oynadığı 16 deplasman maçında 11 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı. Kanarya, bu süreçte 42 gol atıp 16 gol yedi. Ligde deplasmanda en çok gol atan takım olan sarı-lacivertliler, sadece Beşiktaş karşısında mağlubiyet yaşadı. Jose Mourinho’nun öğrencileri son 3 dış saha maçından da galibiyetle ayrıldı.

Eksikler ve Kart Sınırındaki Oyuncular

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, sarı kart cezası nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Bu sezon 24 maçta görev alan Çağlar, sezon boyunca dört kez sarı kart gördü. Öte yandan sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Fred, İsmail Yüksek ve Alexander Djiku, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Eyüpspor karşısında görev yapamayacak. Ayrıca, sol ayak bileğindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilen Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almayacak.