Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Fenerbahçe ile Başakşehir 22. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, cumartesi günü saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda turuncu-lacivertlilere konuk olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe ile Başakşehir 22. randevuda
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 10:48

Ligde 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 75 puan toplayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ev sahibi Başakşehir ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 51 puanla beşinci basamakta bulunuyor.

İki Takım Arasında 22. Randevu

Fenerbahçe ile Başakşehir, 2014 yılındaki isim değişikliğinden bu yana ligde 21 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 13 kez galip gelirken, Başakşehir sahadan 6 kez üç puanla ayrıldı. İki karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu mücadelelerde rakip fileleri 34 kez havalandırırken, Başakşehir 18 gol buldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

Fenerbahçe ile Başakşehir 22. randevuda

Fenerbahçe'nin Başakşehir’e Karşı Son Dönemdeki Üstünlüğü

Fenerbahçe, Başakşehir’e karşı son dönemde üstün bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertliler, son 6 karşılaşmadan galip ayrıldı; bunların 5’i ligde, biri ise Türkiye Kupası finalindeydi. Son 10 resmi maçta ise Fenerbahçe 7 galibiyet alırken, Başakşehir 3 kez kazanabildi. Başakşehir, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 5 Şubat 2022 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla elde etti.

Son İki Deplasman Galibiyeti Uzatma Anlarında Geldi

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında oynadığı son iki maçı da uzatma dakikalarında bulduğu gollerle kazandı. 19 Nisan 2023'teki maçta 88. dakikaya 1-0 geride giren Fenerbahçe, Joao Pedro'nun uzatma dakikalarındaki golüyle 2-1 galip geldi. 24 Ocak 2024’te ise Batshuayi’nin penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe ile Başakşehir 22. randevuda

Deplasmanda Güçlü Performans

Bu sezon dış sahada etkili bir grafik çizen Fenerbahçe, oynadığı 16 deplasman maçında 11 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı. Kanarya, bu süreçte 42 gol atıp 16 gol yedi. Ligde deplasmanda en çok gol atan takım olan sarı-lacivertliler, sadece Beşiktaş karşısında mağlubiyet yaşadı. Jose Mourinho’nun öğrencileri son 3 dış saha maçından da galibiyetle ayrıldı.

Eksikler ve Kart Sınırındaki Oyuncular

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, sarı kart cezası nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Bu sezon 24 maçta görev alan Çağlar, sezon boyunca dört kez sarı kart gördü. Öte yandan sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Fred, İsmail Yüksek ve Alexander Djiku, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Eyüpspor karşısında görev yapamayacak. Ayrıca, sol ayak bileğindeki enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilen Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almayacak.

ETİKETLER
#Futbol
#başakşehir
#çözün
#Fenerbahçe
#telefon
#Ülkeler Birliği
#süper lig
#spor
#gol
#mac
#İstanbul Boğazı Köprüsü
#sonuç
#Takım
#Takım Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.