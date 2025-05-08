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Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Turan imzayı atıyor: Ve Eyüpspor'da ayrılık zamanı!

Arda Turan için Eyüpspor ile Süper Lig macerası sona eriyor. Arda Turan'ın uzun zamandır Avrupa ekiplerinin listesinde olduğu süreç, an itibarıyla Eyüpspor'dan ve Süper Lig'den ayrılmasıyla sonuçlanıyor.

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Arda Turan imzayı atıyor: Ve Eyüpspor'da ayrılık zamanı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 18:50

Arda Turan hem Eyüpspor'a hem de Süper Lig'e veda etmeye hazırlanıyor. Arda Turan geçtiğimiz günlerde Shaktar Donetsk ile ön anlaşmaya varırken, gelecek yaz döneminde de imza süreciyle birlikte Eyüpspor hikâyesinin sona ermesi bekleniyor.

ARDA TURAN İÇİN EYÜPSPOR'A VE SÜPER LİG'E VEDA

Arda Turan, Eyüpspor ile başarılı geçen dönemlerin ardından Süper Lig'den ayrılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Shaktar Donetsk ile resmi görüşmeler gerçekleştiren ve ön anlaşmaya varan Arda Turan, imza atmak için ise adeta geri sayıma başladı! Başarılı hocanın gelecek yaz dönemiyle birlikte Süper Lig'den ayrılması beklenirken, Arda Turan için bundan sonraki süreç Avrupa olacak ve farklı projelerde yer almaya başlayacak.

Arda Turan imzayı atıyor: Ve Eyüpspor'da ayrılık zamanı!

ARDA TURAN VE GALATASARAY MESELESİ

Arda Turan'ın Eyüpspor ile başarılı geçirdiği dönemler bir yanıyla Galatasaray ihtimalini akıllara getirse de, şu an için Okan Buruk'un da devam etmesiyle birlikte bu seçenek oldukça zayıf bir ihtimal olarak kaldı. Arda Turan'ın ilerleyen yıllarda Galatasaray'ı çalıştırması beklenirken, önümüzdeki yıl ise yeni rota Avrupa olacak ve oradaki süreçlere göre de Arda Turan için yeniden Galatasaray kritiği gerçekleşecek.

Arda Turan imzayı atıyor: Ve Eyüpspor'da ayrılık zamanı!

ARDA TURAN'IN EYÜPSPOR PERFORMANSI

Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran ve ardından bu seviyede de etkileyici bir performans gösteren Arda Turan, şu ana kadar İstanbul ekibiyle 81 mücadelede yer aldı ve maç başına 1.80 puan ortalaması tutturdu.

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Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN VE SHAKTAR DONETSK SÜRECİNDE SON DURUM NEDİR?
Arda Turan, Ukrayna ekibinin yöneticileriyle İstanbul'da yeni bir görüşme daha yaptı.
ETİKETLER
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#Shaktar Donetsk
#Spor
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