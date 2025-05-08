Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a sert çıkış:

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'deki Ali Koç dönemi hakkında net konuştu. Ali Koç'un sarı lacivertli kulübü daha kötü bir noktaya taşıdığını ifade eden Hakan Bilal Kutlualp, Alman ekolü sürprizini de açıkladı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A ELEŞTİRİLER

"Fenerbahçe’nin geldiği noktada öyle bir sıkıntılı durum var ki. İleri doğru baktığımız zaman her geçen sene daha kötüleşen ve kötüleşmeye devam edecek bir perspektif çiziyor bana. Buna çıkıp birisinin sorumluluk alıp, dur demesi gerekiyordu. Sen Galatasaray’dan 6 şampiyonluk gerideysen, pratik olarak 20 yıl geri kalmışsın demektir. Bu, Fenerbahçe’nin kaldıracağı bir travma değil. Ya farkında değiller ya da bunu kabulleniyorlar. Fenerbahçe camiası bunu kabul etmez; bu işe bir dur demek lazım. Ali Koç’un 'İmza toplansın aday olmam' sözüne inanmıyorum. Dünyanın en iyi hocalarından biri bizde değil mi? Sen Mourinho’yla bile şampiyon olamamışsın. O zaman iğneyi biraz da kendine batıracaksın. Eskiden rakiplerin ayakları titriyordu, Kadıköy’den çıkamıyorlardı. Galatasaraylı futbolcular emekli olduktan sonra ‘ayaklarımız titriyordu’ diyordu. Şimdi gelip ‘Kadıköy Hatırası’ yazıp fotoğraf çekiliyorlar. Ben bunu görünce utanıyorum. Sen, Galatasaray’ı ele bize müthiş bir moral gelecek, karşı tarafa da müthiş bir demotivasyon olacak. Yani tam zamanıydı. Bakıyorsun, New York’ta doğum günü kutluyor. Allah ömürler versin. Fenerbahçe’de başkan çok önemlidir. Geleceksin, burada olacaksın. Seni futbolcu görecek. Ali Koç geldiği zaman Galatasaray’dan iki şampiyonluk gerideydi ve ‘bu kabul edilemez’ diyordu. Fenerbahçe’yi bugün o günden daha kötüye getirmişsin. Mourinho bizimle çalışmak isterse devam edeceğiz. Ancak hoca giderse ben Alman ekolünden yanayım."