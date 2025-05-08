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 | Burak Ayaydın

Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a sert çıkış: "Doğum günü kutlamakla olmuyor"

Fenerbahçe'de başkan adayı olduğunu açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç yönetimine eleştirilerde bulundu. Başarısız bir süreç olduğunun altını çizen Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç'un bu durumu kabullenmiş olabileceğini belirtti.

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Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a sert çıkış:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 21:14
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 21:18

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'deki Ali Koç dönemi hakkında net konuştu. Ali Koç'un sarı lacivertli kulübü daha kötü bir noktaya taşıdığını ifade eden Hakan Bilal Kutlualp, Alman ekolü sürprizini de açıkladı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'TEN FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'A ELEŞTİRİLER

"Fenerbahçe’nin geldiği noktada öyle bir sıkıntılı durum var ki. İleri doğru baktığımız zaman her geçen sene daha kötüleşen ve kötüleşmeye devam edecek bir perspektif çiziyor bana. Buna çıkıp birisinin sorumluluk alıp, dur demesi gerekiyordu. Sen Galatasaray’dan 6 şampiyonluk gerideysen, pratik olarak 20 yıl geri kalmışsın demektir. Bu, Fenerbahçe’nin kaldıracağı bir travma değil. Ya farkında değiller ya da bunu kabulleniyorlar. Fenerbahçe camiası bunu kabul etmez; bu işe bir dur demek lazım. Ali Koç’un 'İmza toplansın aday olmam' sözüne inanmıyorum. Dünyanın en iyi hocalarından biri bizde değil mi? Sen Mourinho’yla bile şampiyon olamamışsın. O zaman iğneyi biraz da kendine batıracaksın. Eskiden rakiplerin ayakları titriyordu, Kadıköy’den çıkamıyorlardı. Galatasaraylı futbolcular emekli olduktan sonra ‘ayaklarımız titriyordu’ diyordu. Şimdi gelip ‘Kadıköy Hatırası’ yazıp fotoğraf çekiliyorlar. Ben bunu görünce utanıyorum. Sen, Galatasaray’ı ele bize müthiş bir moral gelecek, karşı tarafa da müthiş bir demotivasyon olacak. Yani tam zamanıydı. Bakıyorsun, New York’ta doğum günü kutluyor. Allah ömürler versin. Fenerbahçe’de başkan çok önemlidir. Geleceksin, burada olacaksın. Seni futbolcu görecek. Ali Koç geldiği zaman Galatasaray’dan iki şampiyonluk gerideydi ve ‘bu kabul edilemez’ diyordu. Fenerbahçe’yi bugün o günden daha kötüye getirmişsin. Mourinho bizimle çalışmak isterse devam edeceğiz. Ancak hoca giderse ben Alman ekolünden yanayım."

Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a sert çıkış: "Doğum günü kutlamakla olmuyor"

Sıkça Sorulan Sorular

ALİ KOÇ YÖNETİMİNDEKİ FENERBAHÇE KAÇ YILDIR ŞAMPİYONLUK GÖRMEDİ?
Sarı lacivertli ekip, Ali Koç ile 7 yıldır lig şampiyonluğu yaşayamadı.
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ETİKETLER
#Fenerbahçe Başkanlığı
#Hakan Bilal Kutlualp
#Başkan Ali Koç
#Spor
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