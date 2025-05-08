Vedat Muriqi Süper Lig'e dönüyor: Fenerbahçe'den sonra şaşırtan transfer!

Vedat Muriqi Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa'ya giden Vedat Muriqi için an itibarıyla Beşiktaş devrede, işte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları.

Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den sonra Türkiye'deki yeni adres Beşiktaş oluyor. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Süper Lig'de iz bırakan Vedat Muriqi, an itibarıyla menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

VEDAT MURIQI FENERBAHÇE'DEN SONRA BEŞİKTAŞ TRANSFERİYLE SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Vedat Muriqi transferinde yeni rotanın Beşiktaş olduğunu duyuran İspanyol basını, Mallorca tarafının da ayrılığa sıcak baktığını belirtti. Halihazırda bu yıl inişli çıkışlı performanslar gösteren Vedat Muriqi için 'gönderilecekler' listesinin başında bir yer ayıran İspanyol yöneticiler, uygun bir bonservis bedeli neticesinde oyuncunun Süper Lig'e dönme sürecini kolaylaştırmak niyetinde. Kosovalı golcü ise an itibarıyla Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş forması giymeye oldukça pozitif yaklaşıyor.

VEDAT MURIQI BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAK İSTİYOR

La Liga'daki iddiasız Mallorca projesi sürecinde aradığını bulamayan Vedat Muriqi, Beşiktaş'ın şampiyonluk kadrosunda yer almak istiyor. Sezon sonunca Ciro Immobile ile yolları ayıracak olan Beşiktaş'ta forma giymeyi çok isteyen Vedat Muriqi, Mallorca'nın transfere izin vermesiyle birlikte kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor.

VEDAT MURIQI FENERBAHÇE'DEN SONRA YENİDEN İSTANBUL'A

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Lazio'ya transfer olan Vedat, Avrupa'nın batısındaki kariyer sürecinden genel olarak memnun olmadı ve menajerine Türkiye'ye dönmek için talimat verdi.

VEDAT MURIQI VE MALLORCA PERFORMANSI

İspanyol ekibiyle bu sezon 27 maça çıkan Vedat Muriqi, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Mallorca ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan deneyimli golcü, yeni bir yapılanma sebebiyle gözden çıkarılmış durumda.