Vedat Muriqi Süper Lig'e dönüyor: Fenerbahçe'den sonra şaşırtan transfer!

Vedat Muriqi Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a transfer olmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa'ya giden Vedat Muriqi için an itibarıyla Beşiktaş devrede, işte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları.
Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den sonra Türkiye'deki yeni adres Beşiktaş oluyor. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Süper Lig'de iz bırakan Vedat Muriqi, an itibarıyla menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.
Vedat Muriqi transferinde yeni rotanın Beşiktaş olduğunu duyuran İspanyol basını, Mallorca tarafının da ayrılığa sıcak baktığını belirtti. Halihazırda bu yıl inişli çıkışlı performanslar gösteren Vedat Muriqi için 'gönderilecekler' listesinin başında bir yer ayıran İspanyol yöneticiler, uygun bir bonservis bedeli neticesinde oyuncunun Süper Lig'e dönme sürecini kolaylaştırmak niyetinde. Kosovalı golcü ise an itibarıyla Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş forması giymeye oldukça pozitif yaklaşıyor.
La Liga'daki iddiasız Mallorca projesi sürecinde aradığını bulamayan Vedat Muriqi, Beşiktaş'ın şampiyonluk kadrosunda yer almak istiyor. Sezon sonunca Ciro Immobile ile yolları ayıracak olan Beşiktaş'ta forma giymeyi çok isteyen Vedat Muriqi, Mallorca'nın transfere izin vermesiyle birlikte kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor.
Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Lazio'ya transfer olan Vedat, Avrupa'nın batısındaki kariyer sürecinden genel olarak memnun olmadı ve menajerine Türkiye'ye dönmek için talimat verdi.
İspanyol ekibiyle bu sezon 27 maça çıkan Vedat Muriqi, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ayrıca Mallorca ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan deneyimli golcü, yeni bir yapılanma sebebiyle gözden çıkarılmış durumda.