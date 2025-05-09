Galatasaray'dan Joao Felix atağı!

Şampiyonluğa yakın Galatasaray, yeni sezonda kadrosunu Avrupa hedefi için daha da güçlendirmek istiyor. Transfer çalışmaları kapsamında dünyaca ünlü yıldızlar öne çıkıyor. Bernardo Silva ile ilgilnenen Cimbom Joao Felix'i radarına aldı.

Kadrosunda Victor Osimhen ve Icardi gibi dünya yıldızlarını bulunduran Galatasaray, yeni sezonda yine dünya çapında yıldız isimleri listeye alıyor. Gelecek sezon Avrupa hedefi için kurulacak kadroda kritik isimler öne çıkıyor.

JOAO FELİX MÜJDESİ

Galatasaray'da Okan Buruk'un onayıyla Bernardo Silva ile transfer görüşmelerinin başladığı belirtildi. 5. yıldızı takmak için gün sayan Cimbom’da Silva’dan sonra Joao Felix ismi öne çıktı.

MİLAN'DA KİRALIK

Son olarak İngiliz basınında yer alan haberde, bonservisi Chelsea'de olan ve şu anda Milan'da kiralık forma giyen Felix'i Galatasaray'ın takip ettiği dile getirildi.

Milan formasıyla İtalya Serie A'da 12 maça çıkıp 1 asist yapan 25 yaşındaki Portekizli yıldız için sarı-kırmızılıların istekli olduğu öne sürüldü.

