Victor Osimhen'den flaş açıklamalar: Mesajımı sahada verdim

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Galatasaray TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendisine fırsat verdiği için sarı kırmızılı kulübe sonsuza kadar minnettar kalacağını söyleyen Osimhen, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var. Kariyerimde şu ana kadar en çok keyif aldığım, en tutkulu ve hatta en şefkatli taraftarlara sahip kulübün Galatasaray olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



OSIMHEN: BANA VERDİKLERİ FIRSAT İÇİN MİNNETTARIM

Dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen, "Yazın yaşananlara rağmen bana inanmayanlara mesajımı sahada verdim. Hakkımda olumsuz konuşan birçok insana bunu kanıtlayabilmek için Galatasaray'ın da bana karşı şefkatli davranması ve dışarıdaki birçok insana açık bir mesaj gönderme fırsatı vermesi ayrıca performansım açısından bana inanan insanlara hala bu yeteneğe sahip olduğumu gösterme fırsatını kullanmam çok önemliydi. Ben hala pozisyonumun en iyilerinden biriyim. Bana verdikleri fırsat için minnettarım. Biliyorum ki onlar da o gün bu formayı seçtiğim için mutlu" ifadelerini kullandı.

''GEÇEN YIL TEKLİF GELSEYDİ DÜŞÜNMEDEN EVET DERDİM''

Osimhen, "Geçen yaz Galatasaray'a transfer ihtimali olan Victor'la konuşma imkanın olsa ona neler söylerdin?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Bu kadar karmaşaya gerek yoktu. Galatasaray bana geçen yıl haziran başı gibi gelseydi hiç düşünmeden evet derdim. Transferimin oluşumunda belirli şartlar vardı ve bunlara rağmen transferimi gerçekleştirmiştik. Ama oyuncu kadar kulübün de biraz şefkat, duygu ve tabii ki saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Sanırım buraya geldiğimden beri kulüpteki herkesten daha da fazlasını gördüm. Taraftarlar gerçekten inanılmaz. Sevgi benim için çok büyüktü. Çoğu zaman insanların benim için neler yaptıklarını, beni nasıl kutladıklarını görüyorum ve beni nasıl destekledikleri konusunda hayranlık duyuyorum. Bu yüzden benim için gerçekten eşsiz. Kendime 9 ay önce Galatasaray'ın haziranda geleceğini kabul etmemi tavsiye ederdim. Böylece beni tüm bu gereksiz stresten kurtarmış olacaktı."



Nijeryalı futbolcu tek cevap bölümünde ise Galatasaray'ı en iyi kulüp olarak tanımlarken Okan Buruk için 'harika teknik direktör ve harika lider', RAMS Park için 'harika atmosfer', Dries Mertens için ise 'harika arkadaş, harika insan, büyük efsane' şeklinde ifadeler kullandı.

