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 | Emir Yücel

Fenerbahçe Osimhen için devreye girdi! 'Ali Koç anında 75 milyon Euro öder'

Fenerbahçe, Galatasaray'ın yıldız forvet oyuncusu Victor Osimhen için devreye girdi. Nijeryalı golcünün Napoli takımında bulunan bonservisinde; '75 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinden yola çıkarak bir açıklama yapan spor gazetecisi Serhat Ulueren; Galatasaray'ın parası var da Ali Koç'un yok mu? Kim parayı verirse Napoli oyuncuyu o takıma verir' dedi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe Osimhen için devreye girdi! 'Ali Koç anında 75 milyon Euro öder'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 12:20

Galatasaray, kontratında “75 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi bulunan Osimhen’in bonservisini almak için mali kaynak arayışını sürdürürken, Fenerbahçe’nin Nijeryalı oyuncu için devreye girmesi gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin Osimhen için devreye girdi haberleri hakkında konuşan spor yorumcusu ve gazetecisi Serhat Ulueren; 'Ali Koç, Osimhen'e Fenerbahçe forması giydirmek istiyor' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Osimhen için devreye girdi! 'Ali Koç anında 75 milyon Euro öder'

"FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ OSİMHEN!"

Telegol yorumcusu Serhat Ulueren, Koç’un Osimhen’e mesaj verdiğini şu sözlerle dile getirdi: “Ali Koç, Osimhen’i etkilemeye çalışıyor. Ligin bitmesini bekleyerek bu açıklamaları yaptı. Eğer centilmenlikten bahsetseydi, bunu daha önce, geçen 7-8 ay içinde söylerdi. Koç, Osimhen’i Fenerbahçe’ye transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe Osimhen için devreye girdi! 'Ali Koç anında 75 milyon Euro öder'

Galatasaray’ın parası varsa, Koç Ailesi’nin oğlu Ali Koç’un da var. Kadroyu hızlandırmak istediklerini belirtti; demek ki Osimhen gibi hızlı oyuncular hedefte.”

"75 MİLYON EURO'YU ANINDA ÖDER!"

Ulueren, Napoli Başkanı’nın pazarlıkta yüksek teklife odaklandığını belirterek, “Kim daha fazla verirse Osimhen’i ona satar. 75 milyon Euro’yu kimse kolayca vermez, herkes pazarlık peşinde. Ama Ali Koç bu rakamı anında öder, kimse ne olduğunu anlayamaz.

Fenerbahçe Osimhen için devreye girdi! 'Ali Koç anında 75 milyon Euro öder'

Ancak Osimhen, Galatasaray’a çok bağlı ve takımı çok seviyor. Icardi’nin iki yıllık etkisini bile gölgede bıraktı” dedi.

“Fenerbahçe Aklını Çelmeye Çalışıyor”

Ulueren, Fenerbahçe yönetiminin Osimhen için ciddi bir hamle yapacağını öne sürerek, “Ali Koç, ‘Osimhen alındığında yurt dışındaydım, uyuyordum, telefonum kapalıydı’ dedi.

Fenerbahçe Osimhen için devreye girdi! 'Ali Koç anında 75 milyon Euro öder'

Bu, oyuncuya bir mesaj: ‘Haberimiz olsaydı seni alırdık.’ Koç, Osimhen’in aklını çelmeye çalışıyor. Kötü bir forvet olmadığını vurguluyor. Galatasaray’ın işi zor, bakalım Fenerbahçe bu rakamlara çıkacak mı?” yorumunu yaptı.

"ALİ KOÇ OSİMHEN HAKKINDA NE DEDİ?"

Ali Koç, katıldığı bir programda Osimhen hakkında şunları söylemişti: “Osimhen inanılmaz bir oyuncu, Türkiye’nin üzerinde bir isim. Bize hiç teklif edilmedi. Gece yorgunluktan uyuyayım dedim, uyandığımda mesajlar ve küfürler geliyordu. Sebebi, Galatasaray’ın Osimhen’i almasıydı.

Fenerbahçe Osimhen için devreye girdi! 'Ali Koç anında 75 milyon Euro öder'

Osimhen, Suudi Arabistan’a gidecekken Napoli son anda fiyat artırdı ve transfer olmadı. Osimhen farklı bir seviye, 40 yılda bir gelir. Galatasaray’a gelmesi iyi oldu, tam da Icardi’nin sakatlandığı döneme denk geldi.”

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