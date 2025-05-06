Arda Turan Fenerbahçe buluşması gerçekleşiyor iddiası! Acun Ilıcalı açıklama yaptı

Eyüpspor'un başarılı teknik direktörü Arda Turan'ın Fenerbahçe teknik direktörü olacağı yönündeki iddialar futbol camiasına bomba gibi düştü. Jose Mourinho'nun takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin üstüne Arda Turan ismi, sarı lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Gece yarısı Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalarla da transfer iddiası yeni bir boyuta taşındı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe, Beşiktaş yenilgisiyle birlikte adeta havlu attı. Şampiyonluk umutlarını yitiren sarı lacivertli ekipte değişim rüzgarı da esmeye başladı.

Özellikle sosyal medyada paylaşımlarıyla yönetime çağrı yapan taraftarlar, Portekizli hoca Jose Mourinho'yu takımın başında görmek istemediğini belirtirken yerli bir teknik adamın transfer olmasını istiyorlar.

ARDA TURAN FENERBAHÇE BULUŞMASI!

Sosyal medyada çıkan iddialara göre; Arda Turan'ın gelecek sezon Fenerbahçe ile anlaştığı ve takımın başına geçeceği söylendi. Çıkan bu haberler sarı lacıvertli taraftarları oldukça heyecanlandırırken, bir kısım taraftarlar ise böyle bir transfere ihtimal vermedi.

ACUN ILICALI'DAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI!

Sosyal medyada başlayan ve akabinde haber sitelerinde yer alan; 'Arda Turan Fenerbahçe ile anlaştı' haberlerine Fenerbahçe AS Başkanı Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. <br><br>Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de…</p>— Acun Ilıcalı (@acunilicali) <a href="https://twitter.com/acunilicali/status/1919496327853179284?ref_src=twsrc%5Etfw">May 5, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>