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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan istifa hazırlığı: Süper Lig'de kulüp satın alıyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de kulüp satın almaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'deki başkanlık sürecinin sonrasını planlayan Ali Koç, Süper Lig'de yönetici olarak yeni bir süreç tasarlıyor.

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Fenerbahçe'de Ali Koç'tan istifa hazırlığı: Süper Lig'de kulüp satın alıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 23:26
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 23:29

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş bir hamle geldi. Süper Lig'de takım satın almaya hazırlanan Ali Koç, akabinde ise Fenerbahçe'de erken seçime gitmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ DÖNEMİ SONA ERERKEN SÜPER LİG'DE YENİ BİR DEVİR BAŞLIYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulislerdeki bilgilere göre bambaşka bir planlama içerisinde! Fenerbahçe'deki başkanlığı döneminde çok eleştirilen Ali Koç, Süper Lig'de bir proje takımı ortaya çıkarmak ve bu sefer başarılı olmak istiyor. Halihazırdaki başkanlık çizgisinden çok farklı olmasını istediği süreç için adım adım ilerleyen Ali Koç, Fenerbahçe'deki görevinin ardından Süper Lig'de yine başkan olarak devam edecek ve Göztepe örneğinin bir adım ötesine geçerek şampiyonluğu hedefleyecek.

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan istifa hazırlığı: Süper Lig'de kulüp satın alıyor!

FENERBAHÇE'DEN SONRA ALİ KOÇ İÇİN YENİ TAKIM PLANLAMASI

Süper Lig ekipleri hakkında fizibilite çalışması yapacak özel bir ekiple anlaşan Ali Koç, gelecek raporlar doğrultusunda satın alma işlemleri için harekete geçecek. Ardından ise yeni takımının uzun vadeli planlamalarını ilerletecek olan Ali Koç, Fenerbahçe'deki üyeliğini de yine aktif şekilde devam ettiriyor olacak.

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan istifa hazırlığı: Süper Lig'de kulüp satın alıyor!

ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE SÜRECİNDE SON DURUM NEDİR?

Fenerbahçe ile 7 yıldır lig şampiyonluğu yaşayamayan Ali Koç, en son Hakan Bilal Kutlualp tarafından erken seçime davet edilmiş ve artık başkanlıktan çekilmesi gerektiği yinelenmişti. Ayrıca Beşiktaş derbisinde taraftarların da istifaya davet ettiği başkanın, yakın dönemde farklı bir karar alması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan istifa hazırlığı: Süper Lig'de kulüp satın alıyor!

ALİ KOÇ BAŞKANLIĞINDAKİ FENERBAHÇE TÜM KULVARLARDA HAVLU ATTI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği süreç, Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimalinin de yok denecek seviyeye gelmesiyle devam etti ve sarı lacivertli taraftarlar için sezon tam bir kaosa döndü! Zira derbi galibiyeti de yaşayamayan Fenerbahçe'de, tüm yönetimden istifa beklentisi söz konusu.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE SEZON SONUNDA NELER OLACAK?
Sarı lacivertli ekipte, pek çok futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.
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ETİKETLER
#ali koç
#ali koç
#trendyol süper lig
#istifa
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Spor
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