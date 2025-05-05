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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan Türkiye'yi sallayacak hamle: Büyük istifa için imza toplanacak!

Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için flaş bir kampanya planlaması geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre TFF'ye resmen istifa davetinde bulunacak. İşte kritik sürecin tüm ayrıntıları.

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Galatasaray'dan Türkiye'yi sallayacak hamle: Büyük istifa için imza toplanacak!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 18:44

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, an itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etmeye hazırlanıyor. TFF'nin yönetiminden memnun olmayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezonun bitmesiyle birlikte 'istifa' planı için resmen harekete geçecek.

Galatasaray'dan Türkiye'yi sallayacak hamle: Büyük istifa için imza toplanacak!

GALATASARAY'DA BAŞKAN DURSUN ÖZBEK'TEN TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NA VETO

Galatasaray; sezon başından bu yana TFF'nin yönetiminden memnun olmazken, kulislerde ise kritik bir planlama yapıldığı ortaya çıktı! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezonun bitmesiyle birlikte tüm kulüplerden ve yöneticilerden imza toplayacak, akabinde ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevini sonlandırmasını isteyecek. Esasen ise uzun zamandır İbrahim Hacıosmanoğlu sürecinden memnun olmayan Galatasaray, gelecek sezonda büyük bir istifayla birlikte tüm yapının yeniden şekillenmesini istiyor.

Galatasaray'dan Türkiye'yi sallayacak hamle: Büyük istifa için imza toplanacak!

GALATASARAY'DA ESAS BEKLENTİ TFF YÖNETİMİNİN DEĞİŞMESİ

Galatasaray yönetimi; TFF'deki isimlerin değişmesini resmi olarak gerçekleştirmek isterken, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun nasıl bir tepki vereceği ise ayrıca tartışma konusu olmuş durumda. Zira başkan, yabancı hakem konusu başta olmak üzere genel olarak 'sağduyulu' davrandıklarını belirtmişti.

Galatasaray'dan Türkiye'yi sallayacak hamle: Büyük istifa için imza toplanacak!

GALATASARAY İLE TFF ARASINDA FİKİR ÇATIŞMALARI

Yabancı hakem konusunda da TFF ile uzlaşamayan Galatasaray yönetimi, genel olarak federasyonun kararlarına itirazlarda bulunmuş ve süreçten memnun olmadığını sık sık dile getirmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

TFF'DE YENİ BAŞKAN KİM OLABİLİR?
Şenol Güneş'in de isminin geçtiği süreçte henüz resmi bir adaylık söz konusu olmadı.
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#istifa
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Başkan Dursun Özbek
#Galatasaray Haberleri
#Galatasaray Transferi
#Spor
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