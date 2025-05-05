Mert Müldür'e güle güle: Fenerbahçe'de derbi faturası ağır oldu!

Fenerbahçe'de Mert Müldür kritiği yapılıyor. Mert Müldür genel olarak performansıyla soru işaretlerine sebep olurken, Fenerbahçe yönetiminde de derbi sonrasında fikirler değişti. Gelinen nokta itibarıyla ise Mert Müldür'ün transferine olumlu yaklaşım söz konusu, işte tüm detaylar.

Mert Müldür için Fenerbahçe yönetiminden 'transfer olabilir' raporu çıktı. Mert Müldür'ün Beşiktaş derbisindeki hatasıyla birlikte Fenerbahçe'deki kredisini tamamen tükettiğini düşünen sarı lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun da onayıyla milli oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

FENERBAHÇE'DE MERT MÜLDÜR'ÜN AYRILIĞINA İZİN VERİLECEK

Fenerbahçe'deki inişli çıkışlı performansıyla sık sık gündeme gelen Mert Müldür, Beşiktaş derbisindeki Fernandes'e attığı geri pas ile bardağı taşıran son damlayı da koymuş oldu! Halihazırda Mert Müldür'ün performansından memnun olmayan yönetim, derbinin faturalarından biri olarak 26 yaşındaki savunmacıyı da gözden çıkardı. Olumsuz süreçten hareketle Mert Müldür için menajerlere 'transfer izni' veren Fenerbahçe, 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu ile yakın zamanda yolları ayırmaya hazırlanıyor.

MERT MÜLDÜR FENERBAHÇE'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Mert Müldür'deki potansiyele inanarak 2023 yazında oyuncuyu Sassuolo'dan transfer eden Fenerbahçe yönetimi, bek pozisyonunda daha istikrarlı bir takviye yapmak için Mert Müldür'ü artık gözden çıkardı. Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana güçlü bir oyun istikrarı ortaya koyamayan Mert Müldür, gelecek yaz döneminde 'gönderilecekler' listesinin başında yer alacak.

MERT MÜLDÜR'ÜN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 43 maça çıkan Mert Müldür, 2 gol ile 6 asistlik katkı sağladı.

MERT MÜLDÜR FENERBAHÇE'YE NASIL GELMİŞTİ?

Aleksandar Kolarov hamlesi olmayınca, Fenerbahçe yönetimi tarafından Mert Müldür transferi gerçekleştirilmişti.