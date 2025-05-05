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 | Suat Vilgen

Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? Derbi sonrası flaş sözler

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 1-0 kaybederken teknik direktör Jose Mourinho hedef tahtasına konulan isimlerin başında yer aldı. Eş zamanlı olarak yeni sezonda Fenerbahçe'nin başına geçeceği konuşulan Sergen Yalçın'dan derbi sonrası flaş bir açıklama geldi.

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KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 07:31
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 08:02

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gülen taraf Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, Kadıköy’de Gedson Fernandes'ni tek golüyle galibiyete uzanırken rakibinin şampiyonluk hayallerini de büyük oranda söndürdü.

Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? Derbi sonrası flaş sözler

SÖZ SERGEN YALÇIN'DA

Maçın ardından skor kadar, ünlü futbol adamı Sergen Yalçın’ın yaptığı çarpıcı açıklamalar da gündeme oturdu. Son dönemde Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen Yalçın, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, hakkındaki iddiaları da cevapladı.

Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? Derbi sonrası flaş sözler

"MOURINHO MAÇA GELMEMİŞ HERHALDE"

Yalçın açıklamalarında Fenerbahçe'nin derbi performansını sert sözlerle eleştirerek, "Fenerbahçe'nin bu oyunlarla herhangi bir derbide favori olması mümkün değil. Hiçbir Fenerbahçeli bu maçtan sonra bu oyunu kazanmayı hak ettik diyemez. Jose Mourinho öyle demiş ama maça gelmemiş herhalde. Bir de penaltı kaçırdı Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? Derbi sonrası flaş sözler

"TEKNİK DİREKTÖR SORUMLUDUR"

Deneyimli teknik adam, takım planlamasından bireysel performanslara kadar birçok başlıkta sarı-lacivertlileri eleştirerek "Böyle bir maçın ardından teknik direktörün şapkayı önüne koyup özeleştiri yapması gerekiyor. Bu başarısızlığın sorumluluğunu kim olursa olsun teknik direktör ilk olarak sorumluluğu alan kişi olmalıdır. Fenerbahçe'de Fred ve Skriniar dışında kimin oynayacağı belli değil" dedi.

Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? Derbi sonrası flaş sözler

"SİZ HİÇ ÇALIŞMIYOR MUSUNUZ?"

Saha içindeki dağınıklığı vurgulayan Yalçın, "Kaleciye veriyorlar Beşiktaşlılara atıyor. Skriniar, Çağlar topu taca atıyor. Siz hiç çalışmıyor musunuz? Girdiği 3-4 pozisyonu var hepsi tesadüf. Sahada yok Fenerbahçe. Fenerbahçe'yle ilgili en kötü gördüğüm şey halı saha takımı gibi. Çok ağır ve yaşlı geliyor bana takım." sözleriyle dikkat çekti.

Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? Derbi sonrası flaş sözler
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"MOURINHO MAZİDE KALMIŞ"

Mourinho’nun geçmiş başarılarına atıfla yaptığı değerlendirme ise Yalçın "Mourinho mazide kalmış. Eski başarılarıyla gündemde kalmaya çalışıyor. Sürekli sezon başından beri Fenerbahçe'yi eleştiriyoruz. Biz bunu zevkten yapmıyoruz. Bir şeyi konuşamıyoruz. Bir takım, düşün ki şampiyonluğa giden bir takım ilk 45 dakikaları bu kadar kötü oynayabilir mi?"

Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? Derbi sonrası flaş sözler
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"BENİ ZOR DURUMDA BIRAKMAYIN"

Son olarak hakkında çıkan dedikodulara açıklık getiren Sergen Yalçın, adının Fenerbahçe ile anılmasına dair ise şunları söyledi: "İşimizden memnunuz. Ben Twitter felan kullanmıyorum. Lütfen benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece yazılan bir şeye inanmayın. Ben kimseye bir açıklama yapmıyorum. Zaten açıklama yapmak istesem Candaş sana söylerim sen yazarsın. Sergen Yalçın iki nokta üst üste yazıp şöyle şöyle dedi diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Beni de zor durumda bırakmayın."

ETİKETLER
#jose mourinho
#teknik direktör
#teknik direktör
#sergen yalçın
#sergen yalçın
#Spor
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