Derbi yenilgisi sonrası Samandıra’da tepki: Fenerbahçe taraftarı istifaya çağırdı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sonuçla şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Yaşanan bu derbi mağlubiyetinin ardından sarı-lacivertli taraftarların öfkesi dinmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar sloganlarla tepkilerini gösterirken, yönetimi istifaya davet etti.

TEPKİLİ KARŞILAMA!

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geldi ve takım otobüsünü bekledi. Otobüsün tesislere girişi sırasında sarı-lacivertlileri taraftarlar tepkilerini burada da sürdürdü ve Fenerbahçe Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.