Serdal Adalı'dan Fenerbahçe'ye mesaj:

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi sonrasında açıklamalar geldi. Beşiktaş'ın derbi galibiyetlerine dikkat çeken Serdal Adalı, ayrıca da önemli bir mesaj verdi.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından süreci değerlendiren başkan Serdal Adalı, kritik yorumlarda bulundu. Futbolun sahada oynanması halinde Beşiktaş'ın çok güçlü olduğunu ifade eden Serdal Adalı, 'gün bizimdir' dedi.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKAN SERDAL ADALI'DAN FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN KRİTİK SÖZLER

"Takımımız bu galibiyetle her türlü zafere kadir olduğunu, kendisinden hiçbir zaman umudun kesilmeyeceğini, nerede ve kiminle oynarsa oynasın her maçın mutlak favorisi olduğunu bir kez daha herkese göstermiştir. Bu dalgalı sezonda dahi 4 derbi galibiyeti alarak, futbol sahada oynandıkça en büyük olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Attığımız ve atacağımız mali ve sportif adımlarla birlikte Beşiktaş'ın yükselişi başlayacak, Beşiktaş camiası böylesi zaferleri yaşamaya devam edecektir. Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun... Camiamıza saygı ve sevgilerimle."