Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan olay sözler:

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinden sonra Jose Mourinho'nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenmesinden sonra Galatasaray'ı hedef gösteren Jose Mourinho, sosyal medyada çok tepki gören değerlendirmelerde bulundu.

JOSE MOURINHO'DAN FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ SONRASINDA GALATASARAY SÖZLERİ!

"Fenerbahçe neyi yanlış yaptı? İyi bireysel performanslara sahip değildik. Kolektif olarak iyi değildik. Sadece bir takım maçı kazanmak istedi, bir takım şanslar yarattı. Kaybetmeyi hak etmedik. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Defansif ve hücum olarak iyi birlik oldular. Aynı strateji ile oynayacaklarını düşünüyorduk. Hakem, VAR kararları, verilen penaltı, bize verilmeyen penaltı... Konuşmaktan yoruldum artık. Hiçbir şey değişmedi. Saat işliyor, zaman geçiyor. Oyuncular baskıyı hissediyor ama bunun yüzünden kaybettik diyemem. İlk yarı birçok top kaybı yaşadık. İkinci yarı hücum oyuncuları direkt oynamaya çalıştı. Maçı sonuna kadar kontrol ettiler. Ligin sonucu, lig başlamadan belirlenmişti. Lig başlamadan sonu belliydi. Galatasaray'ı şampiyon yapacakları ortadaydı."