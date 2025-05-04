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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe tribünlerinden 'yönetim istifa' tezahüratları: Beşiktaş derbisinde büyük tepki!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 'yönetim istifa' tezahüratları damga vurdu. An itibarıyla Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk yarı 1-0 siyah beyazlı takımın üstünlüğüyle sona ererken, sarı lacivertli taraftarlardan yönetime sitem geldi.

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Fenerbahçe tribünlerinden 'yönetim istifa' tezahüratları: Beşiktaş derbisinde büyük tepki!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 20:03

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de kritik bir derbiye çıktı. Fenerbahçe taraftarları takımın oyununu beğenmezken, üzerine de Beşiktaş'ın derbide 1-0 öne geçmesiyle birlikte Ali Koç yönetimi hedef alındı ve 'yönetim istifa' çağrısında bulunuldu.

Fenerbahçe tribünlerinden 'yönetim istifa' tezahüratları: Beşiktaş derbisinde büyük tepki!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE ALİ KOÇ'A İSTİFA DAVETİ

Fenerbahçe kötü bir sezon geçirirken, şu ana kadar da Jose Mourinho ile hiç derbi kazanamamıştı! Akabinde ise bugün oynanan Beşiktaş maçında da ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe'de, taraftarların sabrı tükendi ve maçın sonucu beklenmeden Ali Koç için istifa çağrısı geldi. Uzun süreler boyunca 'yönetim istifa' diyen Fenerbahçe taraftarları, Ali Koç'un başarısız geçirdiği döneme büyük bir tepki gösterdi ve devre arasında da tribünlerdeki kargaşa hali devam etti.

Fenerbahçe tribünlerinden 'yönetim istifa' tezahüratları: Beşiktaş derbisinde büyük tepki!

ALİ KOÇ 7 YILDIR FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYON OLAMADI

Fenerbahçe'nin başına geldiğinden bu yana şampiyonluk yaşayamayan Ali Koç yönetimi, taraftarlar tarafından sosyal medyada sürekli olarak tepki görüyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

ALİ KOÇ'A KARŞI DERBİDE KİM DESTEKLENDİ?
Fenerbahçeli taraftarlar Aziz Yıldırım için destek verdiler.
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#Spor
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