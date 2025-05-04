Arda Güler büyüsüyle Real Madrid kazandı: Milli yıldız şov yaptı!

La Liga'da Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya gelirken, Arda Güler resmen maça damga vurdu. Milli yıldızın hem gol hem de asist katkısı yaptığı mücadele, Real Madrid'in galibiyetiyle sonuçlandı.

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo sahaya çıktı. İspanyol devi heyecanlı mücadeleyi 3-2 kazanırken, goller ise Arda Güler (33) ve Kylian Mbappe'den (39-48) geldi. Ayrıca mağlup Celta'da ise skor tabelası, Rodriguez (69) ve Swedberg (76) ile değişti.

ARDA GÜLER ŞOV YAPTI REAL MADRID KAZANDI

Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkarken, harika bir golle de takımını öne geçirdi. Maçın ilerleyen bölümünde Mbappe'ye özel bir asist de yapan Arda, galibiyetin mimarı oldu ve maça damga vurdu. Milli yıldız, etkili oynadığı mücadelede 83. dakikada oyundan alındı ve yerine Brahim Diaz girdi.

https://x.com/realmadrid/status/1918999397112705043

REAL MADRID 3 PUANI HANESİNE YAZDIRDI

İkinci sıradaki Real Madrid, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 75 yaptı ve Barcelona'nın 4 puan gerisinde zirve takibine devam etti.

https://x.com/realmadrid/status/1919028179261382664