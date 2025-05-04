Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Güler büyüsüyle Real Madrid kazandı: Milli yıldız şov yaptı!

La Liga'da Real Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya gelirken, Arda Güler resmen maça damga vurdu. Milli yıldızın hem gol hem de asist katkısı yaptığı mücadele, Real Madrid'in galibiyetiyle sonuçlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler büyüsüyle Real Madrid kazandı: Milli yıldız şov yaptı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 17:53

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid ile Celta Vigo sahaya çıktı. İspanyol devi heyecanlı mücadeleyi 3-2 kazanırken, goller ise Arda Güler (33) ve Kylian Mbappe'den (39-48) geldi. Ayrıca mağlup Celta'da ise skor tabelası, Rodriguez (69) ve Swedberg (76) ile değişti.

Arda Güler büyüsüyle Real Madrid kazandı: Milli yıldız şov yaptı!

ARDA GÜLER ŞOV YAPTI REAL MADRID KAZANDI

Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkarken, harika bir golle de takımını öne geçirdi. Maçın ilerleyen bölümünde Mbappe'ye özel bir asist de yapan Arda, galibiyetin mimarı oldu ve maça damga vurdu. Milli yıldız, etkili oynadığı mücadelede 83. dakikada oyundan alındı ve yerine Brahim Diaz girdi.

https://x.com/realmadrid/status/1918999397112705043

REAL MADRID 3 PUANI HANESİNE YAZDIRDI

İkinci sıradaki Real Madrid, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 75 yaptı ve Barcelona'nın 4 puan gerisinde zirve takibine devam etti.

https://x.com/realmadrid/status/1919028179261382664

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI NASIL?
Son dönemde yükselişte olan yetenekli orta saha, La Liga'da üst üste iki maçtır gol atıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisi | CANLI MAÇ ANLATIMI
Arda Turan yurt dışına uçuyor! Yeni takımını açıkladılar
ETİKETLER
#real madrid
#real madrid
#arda güler
#arda güler
#celta vigo
#celta vigo
#İspanya La Liga
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.