Arda Turan yurt dışına uçuyor! Yeni takımını açıkladılar

Futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid ve Barcelona'da tarihi başarılara imza atan Arda Turan, teknİk direktörlükte de yurt dışına açılıyor. Genç hocanın, yeni sezon için anlaştığı takım belli oldu. İşte detaylar...

Arda Turan, futbolculuk kariyerinde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. Eyüpspor Teknik Direktörü ile bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Turan''ın yeni sezon için Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile el sıkıştığı iddia edildi

SEZON SONUNDA İMZA VAR

Sports Digitale'de yer alan haberde Arda Turan ile Ukrayna ekibinin yetkililerinin Londra'da bir araya geldiği ve ilk resmi temasın olumlu noktalandığı belirtildi. Görüşmede her konuda prensip anlaşmasına varılırken Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'in sezonun noktalanmasıyla birlikte resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

PUAN ORTALAMASI 1,83

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Eyüpspor'un başında toplam 80 maça çıkan Arda Turan, bu müsabakalarda 44 galibiyet, 22 yenilgi ve 14 beraberlik elde etti. Turan böylece maç başına 1.83 puan ortalaması tutturdu.