Arda Turan'dan Avrupa iddiasına ilişkin açıklama!

Arda Turan'dan Eyüpspor-Galatasaray maçının ardından açıklamalar geldi. İstediklerini yapamadıklarını ifade eden Arda Turan, Avrupa için hala şansları olduğunu belirtti.

ARDA TURAN'DAN EYÜPSPOR-GALATASARAY MÜCADELESİNE DAİR DETAYLAR

"Uzun zaman sonra çalışmadığımız kadar duran top çalıştık. Galatasaray çok etkili bir takım duran toplarda. Duran topla çok maç çözmüşlerdir. Oyun olarak da güçlüler. İkinci yarıya fena başlamadık ama ilk yarıdan sonra... Futbolda böyle günler var. Galatasaray'a karşı daha rekabetçi bir oyun isterdik ama bu olmadı. Böyle maçlardan sonra zor ama buraya gelerek üzüntümüzü belli etmek istedik. Avrupa için hala şansımız var, oyuncularımın sonuna kadar kovalamaları gerekiyor. Bugünkü oyun zor ama nasıl oynadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Bunun için tekrar uğraşacağız. Bizim için kolay bir süreç değil ama toparlanmak için elimizden geleni yapacağız."