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 | Burak Ayaydın

Arda Turan'dan Avrupa iddiasına ilişkin açıklama!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Galatasaray karşısında aldıkları 5-1'lik yenilgiyi değerlendiren genç hoca, toparlanmaları gerektiğini anlattı.

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Arda Turan'dan Avrupa iddiasına ilişkin açıklama!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 22:11

Arda Turan'dan Eyüpspor-Galatasaray maçının ardından açıklamalar geldi. İstediklerini yapamadıklarını ifade eden Arda Turan, Avrupa için hala şansları olduğunu belirtti.

ARDA TURAN'DAN EYÜPSPOR-GALATASARAY MÜCADELESİNE DAİR DETAYLAR

"Uzun zaman sonra çalışmadığımız kadar duran top çalıştık. Galatasaray çok etkili bir takım duran toplarda. Duran topla çok maç çözmüşlerdir. Oyun olarak da güçlüler. İkinci yarıya fena başlamadık ama ilk yarıdan sonra... Futbolda böyle günler var. Galatasaray'a karşı daha rekabetçi bir oyun isterdik ama bu olmadı. Böyle maçlardan sonra zor ama buraya gelerek üzüntümüzü belli etmek istedik. Avrupa için hala şansımız var, oyuncularımın sonuna kadar kovalamaları gerekiyor. Bugünkü oyun zor ama nasıl oynadığımızı hatırlamamız gerekiyor. Bunun için tekrar uğraşacağız. Bizim için kolay bir süreç değil ama toparlanmak için elimizden geleni yapacağız."

Arda Turan'dan Avrupa iddiasına ilişkin açıklama!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN'IN PUAN İSTATİSTİĞİ NEDİR?
Genç hoca, Eyüpspor'da maç başına 1.83 puan ortalaması yakaladı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#eyüpsor
#eyüpspor
#arda turan
#Spor
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