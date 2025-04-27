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 | Burak Ayaydın

Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması: "Görüşmeler ilerliyor"

Galatasaray'da Eyüpspor galibiyetinin ardından Okan Buruk'tan maç kritikleri geldi. Mücadeleyi yayıncı kuruluşa yorumlayan başarılı hoca, şampiyonluğa inandıklarını yineledi.

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Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 22:00

Galatasaray, Eyüpspor deplasmanından 5-1 ile döndü ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Heyecanlı maça dair değerlendirmeler yapan Okan Buruk, henüz bir şey kazanmadıklarını vurguladı.

OKAN BURUK'TAN GALATASARAY İÇİN KRİTİK NÜANSLAR

"Eyüpspor bu sezona damga vuran takımlarından biri. Ama rakibe pek gol şansı vermedik. Caner'in yaptığı ortalarla etkili olmaya çalıştılar. Ayrıca rakibimiz üstümüze gelmeyi denedikçe de güzel karşılık verdik. Net bir skorla maçı kazandık. Maçın başında kaçırdıklarımız var. Hiçbir şey bitmedi. Her şey devam ediyor. Önemli bir galibiyetti. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Henüz bir şey kazanmadık. Sezonu düşününce pek çok gel git anı oldu. Ama son dönemde yükselişteyiz, keşke bu süreç Avrupa'da da olsaydı. Yakaladığımız havadan mutluyum. Şampiyonluğa inanmış bir Galatasaray var. Başkanımız, yönetim kurulumuz bize hep destek verdi. Aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor."

Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması: "Görüşmeler ilerliyor"

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

"Lucas Torreira'nın sözleşmesini daha önce yenilemiştik. Yunus'la ilgili, diğer oyuncularımızla ilgili görüşmelerimiz de sürüyor. Kadromuzdan çok memnunuz. Oyuncularımız ne hak ediyorsa yöneticilerimiz vermeye çalışıyor."

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK NEDEN AVRUPA VURGUSU YAPTI?
Lig etabında üst üste 3. şampiyonluğun kıyısında olan başarılı hoca, Avrupa'daki performansıyla çok eleştirilmişti.
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#Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
#Spor
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